Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Подросток пострадал при детонации беспилотника в Белгородской области
Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в поселке Разумное 14-летний подросток получил акубаротравму в результате детонации украинского беспилотника.
В поселке Разумное Белгородского округа в результате детонации беспилотника пострадал 14-летний подросток. Он самостоятельно обратился в детскую областную клиническую больницу с акубаротравмой, где врачи оказали ему помощь и назначили амбулаторное лечение, сообщает оперштаб Белгородской области.
Кроме того, в селе Красный Октябрь в результате атаки FPV-дрона получило повреждения местное предприятие. В Шебекино беспилотники атаковали частные дома, автомобили и оборудование предприятия. В селе Маломихайловка Шебекинского округа из-за детонации дрона поврежден объект инфраструктуры.
В поселке Красная Яруга из-за атаки дрона загорелся частный дом, а при повторном ударе пострадал пожарный автомобиль. В городе Валуйки повреждена кровля хозяйственной постройки и грузовой автомобиль, в поселке Дальний – ангар. В селе Смородино Грайворонского округа дрон ударил по частному дому, а в селе Дунайка в результате атаки FPV-дрона частный дом сгорел полностью. Также в Яковлевском округе при ударе беспилотника по объекту инфраструктуры произошел пожар, который потушили сотрудники МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаке украинского дрона на предприятие в Белгородской области пострадал мужчина.
Во вторник в результате ударов беспилотников в регионе получили ранения два человека.
В понедельник при обстреле области погиб мирный житель.