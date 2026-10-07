Подросток пострадал при детонации беспилотника в Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

В поселке Разумное Белгородского округа в результате детонации беспилотника пострадал 14-летний подросток. Он самостоятельно обратился в детскую областную клиническую больницу с акубаротравмой, где врачи оказали ему помощь и назначили амбулаторное лечение, сообщает оперштаб Белгородской области.

Кроме того, в селе Красный Октябрь в результате атаки FPV-дрона получило повреждения местное предприятие. В Шебекино беспилотники атаковали частные дома, автомобили и оборудование предприятия. В селе Маломихайловка Шебекинского округа из-за детонации дрона поврежден объект инфраструктуры.

В поселке Красная Яруга из-за атаки дрона загорелся частный дом, а при повторном ударе пострадал пожарный автомобиль. В городе Валуйки повреждена кровля хозяйственной постройки и грузовой автомобиль, в поселке Дальний – ангар. В селе Смородино Грайворонского округа дрон ударил по частному дому, а в селе Дунайка в результате атаки FPV-дрона частный дом сгорел полностью. Также в Яковлевском округе при ударе беспилотника по объекту инфраструктуры произошел пожар, который потушили сотрудники МЧС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаке украинского дрона на предприятие в Белгородской области пострадал мужчина.

Во вторник в результате ударов беспилотников в регионе получили ранения два человека.

В понедельник при обстреле области погиб мирный житель.