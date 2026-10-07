При атаке дрона ВСУ на предприятие в Белгородской области ранен мужчина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пострадавший с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в Борисовскую центральную районную больницу, сообщает оперштаб Белгородской области. После оказания первой медицинской помощи пациента транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

В результате атаки на предприятии получили повреждения грузовой автомобиль и трактор. Различные разрушения зафиксированы также в селах Глотово, Доброивановка и Головчино. Кроме того, повреждены четыре частных дома, коммерческий объект и автомобиль в селах Киселево и Таврово Белгородского округа, поселке Красная Яруга одноименного округа и поселке Дальний Валуйского округа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мирный житель погиб при обстреле Белгородской области.

Вечером 3 октября в результате ударов ВСУ по жилым районам области пострадали шесть человек.

В тот же день оперативный штаб региона сообщил о гибели одного мирного жителя в Краснояружском округе.