Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
При атаке дрона ВСУ на предприятие в Белгородской области ранен мужчина
Украинский беспилотник атаковал территорию предприятия в хуторе Масычево Белгородской области, в результате чего один человек получил осколочное ранение ноги, сообщил оперштаб региона.
Пострадавший с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в Борисовскую центральную районную больницу, сообщает оперштаб Белгородской области. После оказания первой медицинской помощи пациента транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.
В результате атаки на предприятии получили повреждения грузовой автомобиль и трактор. Различные разрушения зафиксированы также в селах Глотово, Доброивановка и Головчино. Кроме того, повреждены четыре частных дома, коммерческий объект и автомобиль в селах Киселево и Таврово Белгородского округа, поселке Красная Яруга одноименного округа и поселке Дальний Валуйского округа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мирный житель погиб при обстреле Белгородской области.
Вечером 3 октября в результате ударов ВСУ по жилым районам области пострадали шесть человек.
В тот же день оперативный штаб региона сообщил о гибели одного мирного жителя в Краснояружском округе.