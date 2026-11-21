Tекст: Катерина Туманова

«У нас идут очень хорошие переговоры. Думаю, есть очень хорошие шансы, что мы сможем это осуществить», – заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.

Американский президент отметил, что Владимир Путин выразил четкое стремление завершить конфликт на Украине дипломатическим путем. При этом Трамп подчеркнул, что преждевременно обсуждать тему гарантий безопасности.

«Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нам нужно заключить сделку», – сказал он.

Встреча лидеров состоялась на этой неделе в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Бернем заявил о готовности «коалиции желающих» к переговорам по безопасности после мирного соглашения между Россией и Украиной.

Спецпосланник президента США Кушнер рассказал о готовности Вашингтона предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО.

Во вторник президент России Путин сообщил о значительном внимании к украинскому конфликту на встрече с Дональдом Трампом.