И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Стоимость патента для мигрантов в Москве решили повысить с 2027 года
В столичный парламент мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение законопроект о повышении стоимости патента для иностранных граждан с 2027 года до 11 тыс. рублей в месяц.
Согласно документу, опубликованному на сайте Московской городской думы, для работающих у физических лиц стоимость патента планируется увеличить до 15,6 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости».
В 2026 году стоимость патента составляла 10 тыс. рублей. Повышение связано с ростом средней заработной платы в отраслях, востребованных мигрантами. Коэффициент для работающих в организациях составит 3,0495, для работающих у физлиц – 3,0528.
Законопроект обязывает мигрантов содержать себя и семью на уровне не ниже прожиточного минимума. С учетом предложенных коэффициентов минимальный доход семьи из трех человек должен составить 80 тыс. рублей, до двух человек – 60 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре начальник Миграционной службы МВД России Кикоть сообщил о введении налога на неработающих родственников мигрантов с 2027 года. В 2025 году мэр Москвы Собянин увеличил стоимость патента для трудовых мигрантов до 10 тыс. рублей в месяц, власти объяснили это решение ростом регионального коэффициента.