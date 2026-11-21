Tекст: Катерина Туманова

Согласно документу, опубликованному на сайте Московской городской думы, для работающих у физических лиц стоимость патента планируется увеличить до 15,6 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости».

В 2026 году стоимость патента составляла 10 тыс. рублей. Повышение связано с ростом средней заработной платы в отраслях, востребованных мигрантами. Коэффициент для работающих в организациях составит 3,0495, для работающих у физлиц – 3,0528.

Законопроект обязывает мигрантов содержать себя и семью на уровне не ниже прожиточного минимума. С учетом предложенных коэффициентов минимальный доход семьи из трех человек должен составить 80 тыс. рублей, до двух человек – 60 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре начальник Миграционной службы МВД России Кикоть сообщил о введении налога на неработающих родственников мигрантов с 2027 года. В 2025 году мэр Москвы Собянин увеличил стоимость патента для трудовых мигрантов до 10 тыс. рублей в месяц, власти объяснили это решение ростом регионального коэффициента.