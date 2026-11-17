Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. Непонятно, как это спасет Украину.0 комментариев
ООН сообщила о росте смертности среди плывущих в Европу мигрантов
ООН: Число погибших на пути в Европу мигрантов увеличилось на 20%
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) зафиксировало рост смертности среди беженцев, стремящихся попасть в Европу по морю.
«С января по сентябрь 2026 года число зафиксированных случаев гибели и исчезновения людей на морских путях в Европу выросло почти на 20% – с 2100 до 2500», – приводит РИА «Новости» заявление УВКБ.
Наиболее тревожная ситуация сложилась на восточно-средиземноморском маршруте, где за десять месяцев количество жертв подскочило примерно на 80%.
На центрально-средиземноморском направлении пропали или погибли более тысячи человек. Соотношение жертв к числу добравшихся до берега выросло более чем вдвое.
Кроме того, на западноафриканском атлантическом маршруте к Канарским островам зафиксирован резкий приток людей. За первые 15 дней ноября туда прибыли свыше 10,8 тыс. человек. В 2026 году на этом направлении погибли или пропали без вести почти 600 мигрантов.
Для решения проблемы УВКБ совместно с другими структурами ООН запустило «Глобальную инициативу по защите на море 2.0». Программа направлена на укрепление потенциала спасательных операций, улучшение сбора данных и расширение легальных альтернатив опасным путешествиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом количество извлеченных из моря тел нелегалов в испанском анклаве Сеута достигло 24.
В июле официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэтью Солтмарш сообщил о гибели или пропаже без вести по меньшей мере 144 мигрантов у берегов Мавритании.
Ранее вблизи Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами на борту.