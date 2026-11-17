Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. Непонятно, как это спасет Украину.0 комментариев
Москва призвала США остановить боевые действия на Ближнем Востоке
МИД: Москва призывает США остановить боевые действия на Ближнем Востоке
Россия призывает инициаторов противостояния на Ближнем Востоке, в первую очередь США, немедленно остановить боевые действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В последние дни зафиксированы новые удары по иранскому острову Кешм и территории Бахрейна, подчеркивается в заявлении на сайте МИД. Подобные атаки нарушают суверенитет и безопасность стран региона и приводят к человеческим жертвам.
«Считаем совершенно недопустимыми нападения на мирных жителей, атаки на любые гражданские объекты, в том числе удары по территории арабских государств Персидского залива», – говорится в заявлении.
Москва выступает за решение разногласий путем переговоров и готова содействовать достижению этой цели на основе российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна на фоне зашедших в тупик переговоров с США.
В среду Россия не исключила силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий. В начале месяца Москва подтвердила готовность содействовать устойчивой стабилизации ситуации в Персидском заливе.