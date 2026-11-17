МИД: Москва призывает США остановить боевые действия на Ближнем Востоке

Tекст: Денис Тельманов

В последние дни зафиксированы новые удары по иранскому острову Кешм и территории Бахрейна, подчеркивается в заявлении на сайте МИД. Подобные атаки нарушают суверенитет и безопасность стран региона и приводят к человеческим жертвам.

«Считаем совершенно недопустимыми нападения на мирных жителей, атаки на любые гражданские объекты, в том числе удары по территории арабских государств Персидского залива», – говорится в заявлении.

Москва выступает за решение разногласий путем переговоров и готова содействовать достижению этой цели на основе российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна на фоне зашедших в тупик переговоров с США.

В среду Россия не исключила силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий. В начале месяца Москва подтвердила готовность содействовать устойчивой стабилизации ситуации в Персидском заливе.