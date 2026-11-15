Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Военно-техническое сотрудничество вошло в повестку визита Шойгу в ОАЭ
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе визита в ОАЭ обсудит с высшим руководством страны вопросы двустороннего взаимодействия и военно-технического сотрудничества.
«На встречах планируется обсудить широкий спектр тем, в том числе вопросы двустороннего взаимодействия, а также военно-технического и торгово-экономического сотрудничества», – передает ТАСС сообщение аппарата пресс-службы Совбеза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ для встречи с высшим руководством страны.
В апреле он провел переговоры с послом ОАЭ в Москве Мохамедом Ахмадом Султаном Эссой Аль-Джабером для обсуждения ключевых тем.