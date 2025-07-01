Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначно с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.0 комментариев
Полиция Израиля задержала семейную пару за шпионаж в пользу Ирана
На фоне волны новых дел о шпионаже в Израиле задержали супругов, у которых обнаружили переписку с предполагаемым иранским куратором, сообщает Ynetnews.
Пара из города Раанана была задержана по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, передает Ynetnews.
В совместном заявлении полиции и службы Shin Bet отмечается, что задержанным около 30 лет, и они были арестованы в понедельник.
Следователи изъяли у них телефоны и компьютеры, а также нашли переписку, предположительно связанную с иранским куратором. Полиция намерена ходатайствовать о заключении пары под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские правоохранители арестовали гражданина одной из европейских стран по обвинению в работе на израильские спецслужбы.
В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Правоохранительные органы Ирана задержали 30 человек в провинции Хамадан по подозрению в связях с разведывательной службой Израиля «Моссад».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля.