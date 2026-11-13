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Танкеры загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе
Два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе, сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.
В заявлении КСИР отмечается, что около часа назад два танкера предприняли попытку скрытно пройти по южному и несанкционированному маршруту в Ормузском проливе, после чего подорвались на морских минах и загорелись, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу газовоз подорвался на морской мине при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту на востоке Ормузского пролива.
Во вторник в Ормузском проливе три танкера за день подорвались на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту.
В воскресенье военно-морские силы КСИР Ирана сообщили о подрыве и возгорании трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.