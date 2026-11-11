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Иран выразил готовность стать посредником между Эр-Риядом и хуситами
Галибаф: Иран может стать посредником между Эр-Риядом и хуситами
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил о готовности Тегерана стать посредником между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы).
По словам Галибафа, Иран готов оказать содействие в урегулировании разногласий между сторонами, если они обратятся с такой просьбой, передает РИА «Новости».
«Мы готовы помочь Саудовской Аравии и движению «Ансар Алла» урегулировать разногласия между ними», – заявил Галибаф в интервью Al Jazeera.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили три крылатые ракеты йеменских хуситов.
Во вторник движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco.
В тот же день возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты.