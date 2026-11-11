События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.3 комментария
В Иране назвали утрату доверия к США препятствием для достижения соглашения
Галибаф назвал утрату доверия к США препятствием для соглашения
Утрата доверия к Вашингтону и его чрезмерные требования препятствуют достижению соглашения между США и Ираном, заявил председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.
Галибаф назвал утрату доверия к США помехой для заключения соглашения между странами, передает ТАСС. «Достичь соглашения с Вашингтоном можно, если он будет придерживаться того, о чем договорились, и не будет вести себя так, чтобы разрушить доверие», – заявил он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.
Парламентарий также указал на «стремление США навязать чрезмерные требования».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио усомнился в возможности достижения дипломатического соглашения с Ираном из-за выдвижения Тегераном нереалистичных и возмутительных требований.