Власти Ирана отказались вывозить обогащенный уран из страны

Исламская республика сохранит радиоактивные материалы на своей территории, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«У нас нет никаких планов по вывозу обогащенного урана за пределы страны. Честно говоря, я даже не понимаю, из каких представлений вообще рождаются подобные вопросы», – подчеркнул политик.

Он также пояснил, что государство не собирается отдавать ценное сырье ни другим странам, ни каким-либо посредникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил экспорт высокообогащенного урана.

Глава американского государства Дональд Трамп потребовал ликвидировать запасы ядерных материалов.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил об актуальности российской инициативы по вывозу иранского сырья.