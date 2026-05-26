  
    «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов ВСУ без участия военных
    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян
    Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов»
    НАТО создает структуру для быстрого развертывания войск в странах Балтии
    Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане
    Посол России передал МИД ФРГ фото разрушений в Старобельске
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов
    Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом»
    Единая Россия» продлит «гаражную амнистию» до 2031 года
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    26 мая 2026, 21:40 • Новости дня

    WSJ: ВМС США возобновили эскорт танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные корабли снова начали обеспечивать проход торговых судов через Ормузский пролив, уже проведя греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти, пишет Wall Street Journal.

    Военно-морские силы США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. По данным издания, речь идет о конвоях для гражданских судов в одном из ключевых мировых нефтяных коридоров.

    «Чиновники рассказали Wall Street Journal, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти на борту при пересечении акватории у побережья Омана», – пишет газета. Объем груза, по оценке издания, эквивалентен примерно 270 тыс. тонн нефти.

    Как уточняет Wall Street Journal, в ближайшие дни американские военные моряки планируют провести через Ормузский пролив около десяти судов. В их числе ожидаются крупные супертанкеры и контейнеровозы, для которых пролив остается важнейшим маршрутом поставок энергоресурсов и грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе могла возобновиться уже на этой неделе.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении сотен иностранных судов воспользоваться предложением ВМС США о сопровождении через Ормузский пролив. Но позже американские военные отразили атаки Ирана на два торговых судна США, пересекавших Ормузский пролив.

    26 мая 2026, 08:28 • Новости дня
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках I Международного форума по безопасности состоялся дебютный показ зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель», предназначенного для защиты объектов от дронов.

    Новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» с 30-мм пушкой был впервые продемонстрирован публике на I Международном форуме по безопасности в Подмосковье, передает ТАСС.

    Разработка госкорпорации «Ростех» призвана обеспечить круглосуточную защиту стационарных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов самолетного и мультикоптерного типов.

    На выставочной экспозиции специалисты представили боевой модуль, оснащенный 30-мм пушкой ЗАК-30, а также обзорную радиолокационную станцию. По данным разработчиков, боекомплект одного такого модуля включает 300 снарядов. Комплекс способен эффективно поражать самолетные дроны на наклонной дальности до тысячи метров, а малоразмерные мультикоптеры – на дистанции до 800 метров.

    В состав системы также интегрирован пункт управления, который может находиться на расстоянии около одного километра от группы боевых модулей. Для полноценного обслуживания зенитного комплекса требуется расчет из пяти военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Военные задействовали данное орудие для уничтожения дронов в зоне проведения спецоперации.

    Ранее госкорпорация Ростех поставила в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия малогабаритным воздушным целям.

    26 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое открытие Ормузского пролива вернет на мировой рынок значительные объемы нефти, остановив тем самым рекордное истощение глобальных запасов сырья, отмечает Axios.

    Формирующееся соглашение между США и Ираном может кардинально изменить ситуацию на нефтяном рынке, пишет Axios.

    Открытие Ормузского пролива на фоне ядерных переговоров позволит компенсировать стремительное сокращение глобальных запасов сырья.

    «Все зависит от того, чувствуют ли владельцы судов и экипажи себя в безопасности при прохождении через Ормузский пролив», – заявил аналитик Техасского университета Бен Кэхилл. Он отметил, что процесс возобновления поставок может затянуться из-за неопределенности с иранскими сборами, страховкой и вопросами безопасности.

    Международное энергетическое агентство считает, что на восстановление стабильного экспорта после разминирования пролива уйдет минимум два-три месяца. Странам Персидского залива также потребуется время для наращивания добычи, снизившейся после перекрытия главного маршрута.

    Иранские власти рассматривают возможность введения новых пошлин для танкеров. Эксперт Совета по международным отношениям Эдвард Фишман полагает, что частный сектор согласится оплачивать эти сборы, которые могут приносить Тегерану десятки миллиардов долларов ежегодно. При этом мировой рынок сохранит повышенную геополитическую премию к цене на фоне возросших рисков.

    ОАЭ ускоряют строительство трубопровода для удвоения экспорта через порт Фуджейра, чтобы снизить зависимость от пролива. Тем временем американские сланцевые компании на фоне высоких цен увеличили планы капитальных затрат на 2026 год на 490 млн долларов, а Управление энергетической информации США повысило прогноз добычи на следующий год до 14,1 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне назвал платный проход судов лучшей альтернативой полной блокаде маршрута.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Шойгу оценил эффект размещения «Орешника» в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, по оценке военных, заметно усилило сдерживание стран Запада, считает секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Российское нестратегическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник», размещенные на территории Белоруссии, заметно усилили сдерживающий эффект в отношении Запада, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, это размещение стало результатом совместного решения президентов России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», по оценке военных экспертов заметно усилило сдерживающий эффект», – сказал Шойгу на встрече с госcекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

    Шойгу подчеркнул, что выводы о возросшем сдерживающем потенциале основаны на оценках военных экспертов, которые проанализировали последствия размещения российских систем на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии заявили о размещении в стране комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия исключительно в целях защиты страны.

    Ранее российские ракетные комплексы «Орешник» в Белоруссии начали боевое дежурство в рамках договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Позже госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал размещение комплекса «Орешник» защитой западных рубежей ОДКБ.

    26 мая 2026, 03:08 • Новости дня
    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Командование подтвердило факт атаки на военные объекты в южной части Ирана. По словам официального представителя, удары носили оборонительный характер и были направлены на устранение угроз для американских войск. В частности, целями стали места запуска ракет и иранские катера, которые пытались устанавливать мины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы атаковали военные объекты на юге Ирана.

    Иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    26 мая 2026, 08:04 • Новости дня
    Ростех передал Воздушно-космическим силам новую партию истребителей Су-35С

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы России пополнились новыми многофункциональными истребителями поколения 4++, предназначенными для завоевания превосходства в воздухе и уничтожения удаленных объектов.

    Очередная партия многофункциональных самолетов поступила в распоряжение военных, передает Ростех. Поставку техники осуществила Объединенная авиастроительная корпорация

    Эти машины способны эффективно уничтожать инфраструктуру на значительном удалении от аэродромов базирования.

    «Су-35С – это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять», – отметил летчик Воздушно-космических сил.

    По его словам, авиация успешно выполняет задачи по перехвату целей, прикрытию ударных групп, а также ведет глубокую разведку позиций неприятеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация завершила поставки истребителей Су-35С по плану 2025 года.

    Ранее Ростех передал Министерству обороны партию этих самолетов после успешных наземных и летных заводских испытаний.

    Госкорпорация исполняет все необходимые объемы производства вооружения и военной техники для нужд спецоперации на Украине.

    26 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    США нанесли удары по югу Ирана
    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали военные объекты на иранской территории, уничтожив позиции зенитных ракетных комплексов и катера Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    О серии взрывов в районе иранского Бендер-Аббаса сообщало Reuters.

    Информацию о проведенной операции официально подтвердили в CENTCOM, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Сегодня силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил», – заявил представитель американского командования.

    Fox News сообщает, что в результате атаки были уничтожены позиция зенитного ракетного комплекса и два катера КСИР. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что катера устанавливали мины в Ормузском проливе, а целью иранского ЗРК были самолеты США. По информации телеканала, удары не означают прекращения перемирия с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае США уже наносили удару по иранскому порту Бендер-Аббас. Вооруженные силы США назвали эту атаку ответом на обстрел своих эсминцев.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    26 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    Воронежский студент взял академический отпуск ради службы оператором БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Учащийся Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков оформил академический отпуск, чтобы отправиться на службу в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов.

    Студент машиностроительного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков принял решение прервать обучение, передает канал Герои спецоперации Z. Молодой человек изучал мехатронику и разработку роботизированных систем.

    Несмотря на хорошую успеваемость, юноша взял академический отпуск. Это решение было продиктовано желанием отдать воинский долг и освоить новую востребованную специальность.

    В настоящее время Щербаков успешно выполняет задачи оператора БПЛА. Военнослужащий прошел тщательную теоретическую подготовку, отработал необходимые навыки на симуляторах и завершил практические занятия на полигоне, что позволяет ему уверенно управлять беспилотниками самостоятельно.

    «Сейчас я оператор. Мы летаем на «птичках», конкретно работаем по вражеским дронам, которые летят в нашу сторону», – рассказал боец.

    Щербаков заявил, что его цель: закончить службу и университет, и вернуться в армию уже в качестве инструктора.

    Министерство обороны России рассказало о боевом слаживании войск беспилотных систем.

    В Санкт-Петербурге запустили пилотный образовательный проект по подготовке операторов дронов.

    Военнослужащий с позывным «Сварог» назвал тренировки на симуляторах важнейшим этапом обучения.

    26 мая 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ сообщила о ликвидации руководства Ирана через закладки в системе мониторинга

    Tекст: Мария Иванова

    Американские и израильские спецслужбы устранили высокопоставленных иранских политиков благодаря скрытому программному обеспечению в уличных камерах столицы республики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Координаты для удара по представителям высшего эшелона власти Ирана были получены через уязвимости в тегеранских системах видеомониторинга, передает РИА «Новости». Об этом рассказал руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Иркутске.

    «Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», – подчеркнул глава ведомства.

    Зависимость от западных технологических платформ создает серьезные риски для государств Содружества перед кибератаками со стороны НАТО. Бортников отметил, что внедрение иностранных цифровых инноваций и искусственного интеллекта в стратегически важные отрасли экономики вызывает вопросы.

    Директор ведомства добавил, что прозрачность зарубежных нейросетей при принятии управленческих решений не гарантирована. Подобные цифровые механизмы могут оказаться ненадежными при возникновении кризисных ситуаций в государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль нанесли ракетно-бомбовый удар по высшему руководству Ирана. Для слежки за иранским лидером израильские военные взломали дорожные камеры в Тегеране.

    В мае спецслужбы исламской республики обезвредили две связанные с израильской разведкой группы диверсантов.

    26 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    TWZ: Китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появились новые фотографии загадочного китайского экраноплана, на которых отчетливо видны узлы подвески для внешних грузов или вооружения.

    Китайский экраноплан, получивший неофициальное прозвище «Бохайский морской монстр», вновь попал в объективы камер, пишет издание TWZ.

    На свежих снимках видно, что аппарат оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, а не турбореактивными, как предполагалось ранее. Под каждым крылом появились пилоны, предназначенные для сброса полезной нагрузки.

    Наличие подобных узлов крепления указывает на возможное боевое применение машины. Эксперты полагают, что экраноплан может нести внешние топливные баки, контейнеры с датчиками, спасательное оборудование или наступательное вооружение, включая запускаемые с воздуха беспилотники. Военная окраска аппарата косвенно подтверждает эти догадки.

    Впервые «Бохайский морской монстр» был замечен в июне 2025 года на пирсе в Бохайском заливе. Специалисты не исключают, что текущая версия является лишь уменьшенным демонстратором технологий. В случае успеха проекта Китай может создать более крупный аппарат с увеличенной грузоподъемностью и дальностью полета для выполнения логистических и боевых задач в Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов высоко оценил успехи Китая в развитии беспилотной авиации.

    На учениях в провинции Сычуань разработчики показали новый аппарат с возможностью вертикальной посадки на хвостовую часть.

    Ранее китайские ученые создали уникальный дрон для выполнения полетов в воздухе и перемещения под водой.

    26 мая 2026, 10:58 • Новости дня
    TWZ: В Британии заметили поврежденный самолет-заправщик ВВС США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На авиабазе в Британии обнаружили американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker с серьезными повреждениями от осколков, полученными в ходе недавних конфликтов на Ближнем Востоке.

    Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker с временными заплатками от осколочных попаданий был замечен на авиабазе Милденхолл в Британии, сообщает издание TWZ.

    На снимках, сделанных авиационным фотографом Эндрю Маккелви, видно, что хвостовая часть, вертикальный стабилизатор и закрылки самолета сильно повреждены осколками, а заправочная штанга полностью отсутствует.

    «Он все еще здесь и припаркован на стоянке для посетителей в северной части базы», – рассказал Маккелви. Борт с номером 63-8028 принадлежит 168-му крылу Национальной гвардии Аляски. По данным FlightRadar24, самолет прибыл в Милденхолл из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Точное место получения повреждений остается неизвестным, однако в марте сообщалось о пяти заправщиках, пострадавших при ударе по авиабазе в Саудовской Аравии.

    Это уже второй подобный случай: в прошлом месяце на базе в Британии был замечен другой KC-135 с осколочными повреждениями. Ожидается, что самолеты отправятся на базу Тинкер в Оклахоме для капитального ремонта. Всего во время недавних боевых действий было повреждено или уничтожено более 40 американских самолетов, а удары по военным объектам США на Ближнем Востоке нанесли ущерб как минимум 228 структурам и единицам техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле первый поврежденный осколками американский самолет-заправщик KC-135R совершил транзитную посадку на британской территории.

    Вылетевший из Тель-Авива другой борт этого типа экстренно изменил курс над Средиземным морем из-за аварийной ситуации.

    Во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии повреждения получили пять американских воздушных танкеров.

    26 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Reuters сообщило об увеличении Индией закупок нефти в Африке и Латинской Америке

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастили импорт нефти из государств Латинской Америки и Африки на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

    Проблемы с логистикой возникли из-за того, что конфликт между Израилем, США и Ираном ограничил судоходство в Ормузском проливе. До начала эскалации в конце февраля Индия, занимающая третье место в мире по импорту нефти, закупала большую часть сырья в ближневосточном регионе, передает Reuters.

    В апреле и мае индийские заводы увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии для покрытия дефицита. При этом страна продолжила закупать российскую нефть, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler. В прошлом месяце Индия пропустила закупки из Ирака из-за остановки экспорта, но впервые за семь лет получила иранскую нефть благодаря временному разрешению Вашингтона.

    Нью-Дели сократил импорт из России примерно на 29,4% по сравнению с мартом, до 1,6 млн баррелей в сутки, так как компания Nayara Energy закрыла свой завод на техническое обслуживание. Однако в мае ожидается поступление около 1,9 млн баррелей российской нефти в сутки.

    В целом в апреле Индия импортировала 4,57 млн баррелей нефти в день, что на 15,5% меньше, чем годом ранее.

    Импорт из ОАЭ вырос в апреле до 669,7 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 230,6 тыс. в марте, поставки из Саудовской Аравии остались на уровне около 619,5 тыс. баррелей. ОАЭ и Саудовская Аравия – единственные производители в Персидском заливе, имеющие трубопроводы в обход Ормузского пролива.

    Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что в Ормузском проливе из-за ближневосточного конфликта застряли около 40 судов со стратегическими грузами для Индии. В начале мая индийский супертанкер Sarv Shakti предпринял попытку прохода через эту заблокированную акваторию.

    На фоне высоких рисков нехватки сырья Нью-Дели возобновил закупки российской нефти.

    26 мая 2026, 06:46 • Новости дня
    «Калашников» решил показать дрон-матку для FPV на форуме в Подмосковье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» впервые продемонстирует дрон собственной разработки, который может нести на себе FPV-дроны, сообщили в концерне.

    Концерн «Калашников» впервые продемонстрирует беспилотник собственной разработки, выступающий носителем для FPV-дронов, передает ТАСС. Аппараты серии «Фортис» покажут на Международном форуме по безопасности под эгидой Совета Безопасности России.

    «Концерн «Калашников» впервые представляет новые уникальные комплексы с беспилотными летательными аппаратами вертикального взлета и посадки «Фортис» на Международном форуме по безопасности. Входящие в состав комплексов БЛА могут выполнять функцию носителей FPV-дронов и после сброса управлять ими за счет ретрансляции сигнала с наземного пункта управления», – заявили в концерне.

    Новинка обеспечивает устойчивую связь на расстоянии до 100 км и способна находиться в полете до восьми часов. Дрон может одновременно осуществлять воздушный мониторинг и решать задачи по аэрологистике.

    Разработчики представили три модификации аппарата. Младшая модель «Фортис-30» перевозит до пяти килограммов груза со скоростью 90 км/ч. Версия «Фортис-50» берет на борт семь килограммов и разгоняется до 100 км/ч. Самый мощный вариант «Фортис-100» поднимает до 18 кг при скорости 110 км/ч.

    Один комплекс включает до четырех беспилотников. Дополнительно заказчики могут получить тренажеры для подготовки экипажа и стенды диагностики систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года командир бригады спецназа предложил создать беспилотник-носитель для FPV-дронов.

    В августе прошлого года концерн «Калашников» начал серийный выпуск FPV-дронов проекта «Архангел».

    В феврале 2025 года предприятие представило гражданские версии своих аппаратов на международной выставке в Абу-Даби.

    25 мая 2026, 23:32 • Новости дня
    Tasnim заявило о распоряжении властей Ирана снять ограничения на доступ к Сети

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил возобновить полноценную работу интернета, которая практически полностью отсутствовала в стране на протяжении последних 86 дней, сообщил источник в министерстве связи.

    По данным Tasnim, Пезешкиан направил соответствующий документ в министерство связи некоторое время назад. Документ содержит распоряжение «о возвращении доступа в интернет к состоянию» периода конца 2025 года и начала 2026 года, передает ТАСС.

    Международная служба мониторинга NetBlocks сообщала, что свободный доступ к Сети на территории государства практически полностью отсутствует уже более 86 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля власти Ирана восстановили доступ к поисковой системе Google.

    До начала конфликта с США и Израилем местные власти подготовились к изоляции от Глобальной паутины.


    26 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер поражен в результате обстрела у берегов Омана, часть топлива вылилась в море, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил об инциденте с танкером в Оманском заливе, передает ТАСС. В результате атаки судно получило повреждения.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях (111 км) к востоку от Муската, Оман. Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлинии», – отмечается в заявлении организации.

    По информации ведомства, экипаж не пострадал и находится в безопасности. При этом капитан судна уточнил, что в результате взрыва часть бункерного топлива вылилась в акваторию. Специалисты уже начали расследование обстоятельств произошедшего.

    В середине мая неизвестные захватили коммерческое судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

    До этого китайский нефтяной танкер подвергся нападению в районе Ормузского пролива.

    В апреле капитан другого судна доложил об обстреле у побережья Омана.

    26 мая 2026, 07:29 • Новости дня
    Шеф-пилот ОКБ Сухого Богдан предрек высокий спрос на Су-57Д

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    双座第五代战斗机Su-57D将受到广泛需求，包括来自外国客户的需求，苏霍伊设计局首席试飞员谢尔盖·博格丹表示，他完成了该飞机的首飞。

    Двухместный истребитель пятого поколения Су-57Д будет пользоваться большим спросом, в том числе среди иностранных заказчиков. Таким мнением поделился заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот опытно-конструкторского бюро Сухого Сергей Богдан, передает ТАСС.

    «Я считаю, что этот самолет очень нужен. Он будет очень востребован. Прежде всего, он будет востребован иностранными заказчиками», – отметил Богдан. Он пояснил, что наличие аналогичной «спарки» крайне важно при переучивании пилотов на новый тип воздушного судна. Для иностранных клиентов, которые ранее не эксплуатировали самолеты Сухого, вопрос обучения становится приоритетным.

    Герой России добавил, что важной особенностью Су-57Д является практически полное сходство его характеристик с одноместным вариантом. По его словам, любое боевое подразделение только выиграет от принятия такого самолета на дежурство, так как он позволит наладить процесс обучения пилотов с нуля и восстановления навыков.

    Ранее стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация начала летные испытания Су-57Д. Первый полет осуществил Сергей Богдан. В госкорпорации «Ростех» уточнили, что двухместный истребитель может быть задействован для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летные испытания двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д стартовали в России девятнадцатого мая.

    Летчик-испытатель Сергей Богдан отметил полную идентичность поведения новой машины с одноместной версией.

    Вторым пилотом боевого самолета станет опытный командир для оперативного руководства авиагруппой.

    США отказали в визе замглавы МИД РФ Алимову для участия в Совбезе ООН
    Суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении
    Финляндия назвала ситуацию на границе с Россией «напряженной, но стабильной»
    Оппозиция Грузии решила добиться внеочередных выборов
    Силовики накрыли схему продажи зачетов в уральском горном университете
    Россия нарастила экспорт растворимого кофе

    Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую

    У России уже в следующем году появится долгожданная замена самых массовых самолетов Ан-2. История создания «Байкала» была непроста, однако все невзгоды позади. Теперь у него есть собственный отечественный двигатель, и разработчики готовы начать сертификационные испытания. Это серьезный шаг к первым поставкам серийных самолетов. Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому

    «Эвакуация западных дипломатов из Киева выглядела бы как "капитуляция" перед Москвой и сдача позиций всеобъемлющей поддержки Украины». Так эксперты объясняют, почему Запад отказался вывозить сотрудников своих посольств из украинской столицы, проигнорировав соответствующее предупреждение Москвы. Впрочем, аналитики не исключают, что, несмотря на риторику, страны ЕС примут определенные меры – только без лишней огласки. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

