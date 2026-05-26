WSJ: ВМС США возобновили эскорт танкеров через Ормузский пролив

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военно-морские силы США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. По данным издания, речь идет о конвоях для гражданских судов в одном из ключевых мировых нефтяных коридоров.

«Чиновники рассказали Wall Street Journal, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти на борту при пересечении акватории у побережья Омана», – пишет газета. Объем груза, по оценке издания, эквивалентен примерно 270 тыс. тонн нефти.

Как уточняет Wall Street Journal, в ближайшие дни американские военные моряки планируют провести через Ормузский пролив около десяти судов. В их числе ожидаются крупные супертанкеры и контейнеровозы, для которых пролив остается важнейшим маршрутом поставок энергоресурсов и грузов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе могла возобновиться уже на этой неделе.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении сотен иностранных судов воспользоваться предложением ВМС США о сопровождении через Ормузский пролив. Но позже американские военные отразили атаки Ирана на два торговых судна США, пересекавших Ормузский пролив.