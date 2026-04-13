    Связь с Россией стала в Британии преступлением
    Мадьяр: Проукраинское правительство в Венгрии никто не хочет
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Эксперт объяснил неуспех переговоров Ирана и США в Исламабаде
    Мадьяр заявил о предстоящих переговорах с Путиным
    Politico: Победа Мадьяра сулит проблемы Зеленскому
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    WSJ сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    Михаил Котов Михаил Котов Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    13 апреля 2026, 10:14 • Новости дня

    Поврежденный осколками американский самолет-заправщик заметили в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский воздушный заправщик KC-135R со следами ремонта после ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии совершил транзитную посадку на британской территории, пишут СМИ.

    Кадры поврежденного воздушного судна на базе Милденхолл опубликовал авиационный фотограф Эндрю Маккелви, передает The War Zone.

    На снимках отчетливо видно, что фюзеляж самолета от носа до хвоста покрыт множеством заплат, закрывающих пробоины от шрапнели.

    Поврежденный борт принадлежит 121-му авиакрылу Национальной гвардии штата Огайо. Специалисты полагают, что это один из пяти заправщиков, пострадавших в прошлом месяце в результате дальнобойного удара Ирана по авиабазе Принц Султан. Точные масштабы разрушений от атаки до сих пор остаются неизвестными из-за нехватки качественных спутниковых снимков.

    Эксперты отмечают стратегическую важность успешного перелета отремонтированного в полевых условиях танкера. Полученный в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) опыт восстановления техники может оказаться жизненно необходимым в случае потенциального конфликта в Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в ближайшие недели в США вернутся и другие восстановленные после атаки самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранские ракеты повредили пять американских заправщиков на авиабазе в Саудовской Аравии. Представитель иранского командования сообщал о полном уничтожении одного топливозаправщика.

    12 апреля 2026, 14:24 • Новости дня
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    @ THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе 39-дневной боевой операции против Ирана американские ВВС лишились десятков воздушных судов, при этом наибольший урон понес парк беспилотников.

    За время проведения операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Соединенные Штаты совершили более 13 тыс. боевых вылетов, потеряв при этом 39 самолетов, пишет The War Zone.

    Еще 10 машин получили повреждения различной степени тяжести. Реальное число потерь может оказаться выше, поскольку данные подтверждаются только по открытым источникам.

    Основной удар пришелся на американские беспилотники, на долю которых пришлось более 60% общих боевых потерь. По информации журналиста Джима Лапорты и телеканала CBS, были уничтожены до 24 дронов MQ-9 Reaper. В воздухе сбили пять истребителей: четыре F-15E Strike Eagle и один штурмовик A-10 Warthog.

    Истребитель пятого поколения F-35A получил повреждения над территорией Ирана, однако пилот смог благополучно совершить экстренную посадку. Отмечается, что 20% потерь произошло из-за «дружественного огня» или преднамеренного уничтожения техники для предотвращения ее захвата. Среди наиболее ощутимых потерь выделяется полное уничтожение ценного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское агентство Mehr публиковало список из 43 уничтоженных американских воздушных судов. Также сообщалось, что вооруженные силы США потеряли 11 единиц авиатехники во время спасения пилотов сбитого истребителя F-15E. Иранские военные уничтожили два тяжелых беспилотника MQ-9 Reaper в районе города Исфахан.

    12 апреля 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива

    @ Yuri Gripas/Abaca/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что к готовящейся операции присоединятся другие страны, однако их точный список пока держится в секрете, передает РИА «Новости».

    Политик также прокомментировал недавние переговоры с иранскими представителями в Исламабаде. По оценке главы государства, встреча прошла успешно, сторонам удалось достичь компромисса по большинству обсуждаемых вопросов.

    Исключением стала лишь ядерная программа. «Тегеран не отказался от своих амбиций», – подчеркнул американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Тегеран временно открыл Ормузский пролив для прохода судов. Затем Соединенные Штаты приступили к расчистке этого водного пути от иранских мин. На переговорах в Исламабаде делегации не достигли компромисса по ядерному вопросу.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    12 апреля 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперт назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны

    @ Qamar Zaman/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уступки по итогам переговоров США и Ирана по какому-либо важному треку будут означать капитуляцию одной из сторон. Поэтому нынешний конфликт пока не предполагает дипломатического завершения. Вопрос лишь в том, выдержит ли Белый дом срок объявленного перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Ранее США и Иран обвинили друг друга в провале 21-часовых переговоров в Исламабаде.

    «Провал переговоров Тегерана и Вашингтона предсказуем. Требования сторон совершенно нигде не стыкуются и даже противоречат друг другу. По принципиальному вопросу – ядерной программе – Иран никогда не согласится пойти на уступки ради достижения даже «нулевого» варианта», – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Контроль за Ормузским проливом Тегеран, возможно, захочет поделить с Оманом. Но и по этому треку никаких результатов, судя по всему, пока нет», – указал спикер. В целом, по его словам, уступки по какому-либо важному направлению и для США, и для Ирана будут означать капитуляцию. «Однако обе стороны уже заявили о своей победе в конфликте, – напомнил он. – Потому поступаться своими требованиями в создавшейся ситуации уже не станут».

    «Более того, в иранском Меджлисе звучат речи, сводящиеся к тому, что Тегеран не остановится, пока не поставит Вашингтон на колени. Все это свидетельствует о том, что нынешние переговоры в Исламабаде – только антракт перед вторым, возможно, более интенсивным этапом конфликта. Думаю, вопрос лишь в том, выдержит ли американская сторона срок объявленного ранее перемирия», – считает аналитик.

    «Я не вижу дипломатического выхода из сложившейся ситуации. Тем более что Иран готов на дальнейшие риски и жертвы – как чужие, так и свои. Иранское руководство помнит, что после прошлогоднего обострения властный режим в стране устоял. А для Тегерана сейчас это важнее, чем потенциальный ущерб от возобновления войны», – резюмировал эксперт.

    Ранее стало известно, что США и Иран в Исламабаде не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров, сообщает Reuters.

    «Мы не достигли соглашения. Думаю, это плохая новость более для Ирана, чем для США», – заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Тегеран решил не принимать условия Белого дома, в том числе по отказу от создания ядерного оружия – главной цели президента Дональда Трампа.

    Вэнс заявил, что во время переговоров он созванивался с Трампом около 10 раз. Сам американский лидер заявил, что достижение соглашения не является абсолютно необходимым для Вашингтона. «Заключим мы сделку или нет, для меня это не имеет значения, потому что мы победили», – подчеркнул он.

    В свою очередь, агентство Tasnim сообщило, что Тегеран выдвигал инициативы и прилагал усилия, чтобы призвать американскую сторону к реализму. «Однако завышенные требования Америки на каждом этапе препятствовали достижению общей рамочной основы», – пишет издание. По данным иранской стороны, было достигнуто соглашение по ряду вопросов, но основными разногласиями остаются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», – указал он.

    Министр безопасности Израиля Зеев Элькин заявил, что дальнейшие переговоры США и Ирана по-прежнему возможны, но предупредил: «Иранцы играют с огнем».

    Помимо освобождения активов за рубежом, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, взимания платы за транзит через него, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему перемирие США и Ирана находится под угрозой срыва.

    12 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Иран запретил военным судам приближаться к Ормузскому проливу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу будут жестко пресекаться, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Появление военных кораблей в районе Ормузского пролива повлечет за собой серьезные последствия, указали в КСИР, передает ТАСС.

    «Намерение приблизиться к Ормузскому проливу любым военным судном под любым предлогом будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня и будет подвергнуто суровому наказанию», – говорится в заявлении КСИР.

    Гражданские торговые и пассажирские суда могут свободно и безопасно проходить через пролив. Для них акватория остается открытой при условии неукоснительного соблюдения специальных правил навигации.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время перекроют, при этом в блокаде водной артерии также будут участвовать и другие страны.

    Также в военно-морском командовании КСИР опровергли информацию о проходе американских военных кораблей через данную акваторию.

    12 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил неудачу переговоров Ирана и США

    @ CFOTO/Sipa/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Переговоры Ирана и США не дали результата, поскольку Вашингтон не был готов к курсу Тегерана на тотальную победу в дипломатическом поле и отказ от финансовых преференций ради достижения долгосрочных целей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее США и Иран обвинили друг друга в провале 21-часовых переговоров в Исламабаде.

    «США впервые со времен вьетнамской кампании вели переговоры с равным по силе противником, которого не смогли победить на поле боя. Поэтому американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом приехала в Исламабад на фоне некой обреченности на диалог», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, в Вашингтоне рассчитывали, что Тегеран сдаст переговорные позиции после предъявления американской стороной своих козырей. Но этого не произошло. У США же, видимо, пока нет понимания, как действовать в ситуации, когда саммит идет не по их сценарию. Поэтому 25-часовой диалог, по сути, ничем не увенчался», – детализировал эксперт.

    «Иран, со своей стороны, готов выстаивать в условиях тяжелой экономической ситуации, нехватки товаров и топлива. Тегерану нужна тотальная победа по итогам переговоров с пакетным принятием его требований. Поэтому иранская сторона не согласится на отдельные преференции, даже весьма привлекательные, вроде размораживания средств в других странах», – продолжил спикер.

    «Исходя из этого, думаю, диалог США и Ирана может продлиться вплоть до нескольких лет, перейдя в форму вялотекущих переговоров. При этом в ближайшее время Вашингтон, вероятно, сам сделает шаги для придания динамики процессу. Например, американская делегация может предложить Тегерану взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив – до тех пор, пока не будет компенсирован ущерб, понесенный иранской стороной от военных действий», – спрогнозировал аналитик.

    «Стоит также отметить, что в случае достижения Ираном каких-либо фундаментальных и долгосрочных договоренностей с США, судьбу Израиля можно будет ставить на обратный отсчет. На мой взгляд, политика Тель-Авива слишком противоречит ближневосточной культуре – цивилизационно и политически. Думаю, сначала израильское государство будет изолировано, а затем Иран и Турция попросту дожмут его при невмешательстве Вашингтона», – считает политолог.

    Ранее стало известно, что США и Иран в Исламабаде не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров, сообщает Reuters.

    «Мы не достигли соглашения. Думаю, это более плохая новость для Ирана, чем для США», – заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Тегеран решил не принимать условия Белого дома, в том числе по отказу от создания ядерного оружия – главной цели президента Дональда Трампа.

    Вэнс заявил, что во время переговоров он созванивался с Трампом около 10 раз. Сам американский лидер заявил, что достижение соглашения не является абсолютно необходимым для Вашингтона. «Заключим мы сделку или нет, для меня это не имеет значения, потому что мы победили», – подчеркнул он.

    В свою очередь агентство Tasnim сообщило, что Тегеран выдвигал инициативы и прилагал усилия, чтобы призвать американскую сторону к реализму. «Однако завышенные требования Америки на каждом этапе препятствовали достижению общей рамочной основы», – пишет издание. По данным иранской стороны, было достигнуто соглашение по ряду вопросов, но основными разногласиями остаются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», – указал он. Со своей стороны, министр безопасности Израиля Зеев Элькин заявил, что дальнейшие переговоры США и Ирана по-прежнему возможны, но предупредил: «Иранцы играют с огнем».

    Помимо освобождения активов за рубежом, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, взимания платы за транзит через него, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему перемирие США и Ирана находится под угрозой срыва.

    13 апреля 2026, 00:28 • Новости дня
    США назвали время начала блокады иранских портов

    CENTCOM: Блокада иранских портов силами США начнется 13 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник начнется блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов», сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    В заявлении командования отмечается, что ограничения будут введены 13 апреля в 10.00 по восточному времени (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что блокада будет касаться всех судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их, вне зависимости от страны флага. Применение блокирующих мер будет распространяться на все иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

    В то же время, как указано в заявлении, «силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Американские власти планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив.

    12 апреля 2026, 14:30 • Новости дня
    На эсминце ВМС США заметили пусковую установку для неизвестного оружия
    @ United States Marine Corps

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На американском эсминце USS Carl M. Levin обнаружили новую многоячеечную пусковую установку, назначение которой пока остается загадкой для военных экспертов.

    Необычное оборудование на борту корабля класса Arleigh Burke было замечено на фотографии, опубликованной Корпусом морской пехоты США, передает The War Zone.

    Снимок сделали 29 марта в Перл-Харборе, где базируется этот эсминец. Первым на деталь обратил внимание японский блог OSINFO.

    Установка расположена на корме надстройки, между торпедными аппаратами и системой вертикального пуска Mk 41. Внешне она напоминает многоячеечную систему на круглой опоре, которая, вероятно, может подниматься для стрельбы. Эксперты предполагают, что устройство может предназначаться для запуска перехватчиков дронов.

    Одним из возможных вариантов является система White Spike от компании Zone 5 Technologies, которая сейчас проходит испытания в рамках проекта Counter-NEXT. Ранее ВМС США заявляли о планах оснастить эсминцы системами противодействия беспилотникам, учитывая растущую угрозу атак на море, особенно после недавних инцидентов в Красном море.

    Помимо перехватчиков дронов, новая установка может использоваться для запуска ложных целей или барражирующих боеприпасов. ВМС США активно экспериментируют с подобными технологиями для защиты своих кораблей от противокорабельных ракет и других угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin испытала замаскированную под грузовой контейнер пусковую установку для ракет Hellfire. Кроме того, американские военные запустили ударный беспилотник LUCAS с палубы корабля в Персидском заливе.

    12 апреля 2026, 18:14 • Новости дня
    Лукьянов: Американская блокада Ормуза не сделает Иран сговорчивым
    @ Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг переговоров США с Ираном подсказывает, что Белый дом не ограничится блокадой Ормузского пролива в своем давлении на Тегеран. Вероятно, американская сторона прорабатывает экономические, политические и военные меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.

    «Блокадой Ормузского пролива президент США Дональд Трамп рассчитывает оказать на Иран экономическое давление, лишая возможности экспортировать нефть, а также взимать плату за транзит судов других государств», – пояснил Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    «Однако Иран имеет куда больший запас прочности, чем, например, Куба или Венесуэла. Блокада американской стороной пролива если и скажется на Тегеране, то не завтра. Кроме того, ему могут оказать поддержку Россия, Китай и ряд других стран», – детализировал эксперт.

    «Судя по всему, блокада Ормузского пролива не сделает Иран более сговорчивым за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки. К тому же и сам диалог зашел в тупик – стороны не видят путей для его продолжения, хотя и не отказываются от дипломатии», – заметил аналитик.

    «Трамп же заинтересован завершить конфликт своей победой как можно быстрее. Ситуация подсказывает, что США прорабатывают дополнительные инструменты давления на иранских оппонентов – экономические, политические и военные. При этом блокада пролива является ударом по союзникам Вашингтона в Персидском заливе», – резюмировал политолог.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что США заблокируют Ормузский пролив после того, как переговоры в Пакистане по прекращению войны с Ираном зашли в тупик.

    «С сегодняшнего дня ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», – заявил Трамп. «Блокада начнется в ближайшее время. К ней будут привлечены и другие страны. Мы не позволим Ирану извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства», – добавил он.

    «Мы были близки к пониманию, что всем должен быть разрешен вход и выход из Ормузского пролива. Но Иран не допустил этого, просто заявив: «Где-то там может быть мина», о которой никто, кроме них, не знает. «Это мировой шантаж. Но лидеров стран, особенно США, никогда не удастся шантажировать», – подчеркнул Трамп.

    Он также пообещал, что ВМС США будут «разыскивать и перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило дань Ирану». «Платящий незаконные пошлины не сможет безопасно передвигаться по воде», – заявил президент.

    Кроме того, позднее стало известно, что Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану.

    Стоит отметить, что на прошедших накануне в Исламабаде переговорах Иран и США не договорились по Ормузскому проливу. Тегеран требует признания своего права взимать деньги за проход судов и вообще контролировать судоходство в проливе.

    США в свою очередь, как заявляют в Иране, хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения».

    12 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 50% за военную помощь Ирану
    @ Yuri Gripas / Abaca/Pool/Sipa USA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану, заявил президент США Дональд Трамп.

    Санкции последуют в случае обнаружения фактов поставок военного снаряжения Ирану, сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    «Если мы поймаем их за этим, они получат 50-процентную пошлину, это ошеломляющая сумма», – заявил Трамп.

    Ранее американские СМИ писали, что Пекин якобы планировал поставку новых систем ПВО Ирану. Китайские дипломаты категорически опровергли информацию о тайной передаче вооружений Тегерану.

    12 апреля 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили обстановку на Ближнем Востоке, отметив важность дальнейших усилий по политико-дипломатическому урегулированию конфликта в регионе.

    Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, передает Кремль. Президент Ирана дал свою оценку ирано-американским переговорам, прошедшим 11 апреля в Исламабаде, и выразил признательность России за принципиальную позицию на международных площадках, способствующую деэскалации. Также Пезешкиан поблагодарил Россию за гуманитарную помощь для иранского народа.

    Путин со своей стороны подчеркнул, что Москва готова продолжать усилия по поиску политико-дипломатических решений для урегулирования конфликтов и будет содействовать справедливому и долгосрочному миру на Ближнем Востоке. Россия намерена поддерживать активные контакты со всеми странами региона.

    Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-иранских отношений. В ходе разговора Пезешкиан поздравил Владимира Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор.

    12 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    @ Ronen Zvulun/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В телеобращении премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что конфликт с Ираном продолжается. Он заявил, что структуры ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», отмечает The New York Times. В своем 13-минутном телеобращении он попытался ответить на критику в Израиле, что конфликт не достиг ключевых целей, однако подчеркнул, что страна уже добилась «исторических успехов» в боях.

    Политик не стал подробно обсуждать переговоры между США и Ираном, прошедшие в Пакистане и не приведшие к окончанию войны. Ранее Дональд Трамп объявил о двухнедельном режиме прекращения огня для обсуждения дипломатического урегулирования. По словам вице-президента США Джей Ди Ванса, Вашингтон продолжает настаивать на гарантиях, что Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Некоторые союзники Нетаньяху считают, что заявления Ванса свидетельствуют о тесной координации Израиля и США по условиям перемирия. Мики Зоар, министр правительства, отметил в соцсетях: «Американская настойчивость в предотвращении появления у Ирана ядерного оружия доказывает полную координацию между странами».

    По данным опросов, многие израильтяне выступают против перемирия с Ираном, считая его навязанным США вопреки интересам Израиля. Критики указывают, что нет явных успехов в уничтожении иранских ядерных и ракетных программ, хотя бывшие военные отмечают тактические достижения в ходе более чем месячных боев.

    Нетаньяху в телеобращении сообщил о ликвидации ключевых иранских лидеров, включая верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи. Он также подчеркнул удары по структурам ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане, которые, по словам премьера, не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Американские разведслужбы, однако, сомневаются в заявлениях о серьезном ущербе иранским ракетным возможностям. По их данным, Иран быстро восстанавливает подземные арсеналы, несмотря на удары, а в ходе конфликта иранская армия выпустила залпы баллистических ракет и дронов, что привело к нехватке перехватчиков в ряде стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы».

    12 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Трамп пообещал пересмотреть отношения США с НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона пересмотрит отношения с Североатлантическим альянсом, поскольку военный блок не оказал помощи Вашингтону в его операции против Тегерана, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сейчас мы должны пересмотреть (отношения с) НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия блока очень сильно разочаровали США.

    Глава американского государства добавил, что в будущем альянс также не станет помогать США, когда такая помощь понадобится.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками. Он же передал натовским странам требования Трампа.

    12 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    NYT назвала камни преткновения на переговорах США и Ирана

    The New York Times: Переговоры США и Ирана уперлись в проблемы Ормузского пролива и обогащения урана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская и иранская делегации завершили переговоры без соглашения из-за разногласий по контролю над Ормузским проливом, обогащенному урану и средствам Ирана, пишет The New York Times.

    Переговоры между США и Ираном завершились без постоянного соглашения о прекращении огня, сообщает The New York Times. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил после 21-часовой встречи с иранской делегацией в Исламабаде: «Мы ясно обозначили свои красные линии, по каким вопросам готовы идти навстречу, а по каким – нет».

    Ключевыми разногласиями стали вопрос об открытии Ормузского пролива, судьба около 400 кг (900 фунтов) высокообогащённого урана и требование Ирана о разблокировке примерно 27 млрд долларов замороженных доходов за рубежом. США настаивали на немедленном открытии пролива для всех судов, однако Иран согласился сделать это только после окончательного мирного соглашения. Кроме того, Иран просил компенсацию за ущерб от авиаударов и разблокировку нефтяных доходов в Ираке, Люксембурге, Бахрейне, Японии, Катаре, Турции и Германии – США отказались выполнить эти условия.

    Администрация Трампа также требовала, чтобы Иран передал или продал весь запас обогащённого почти до оружейного уровня урана, но стороны не смогли найти компромисс по этому вопросу. Один из тегеранских аналитиков отметил: «Когда за стол переговоров садятся две серьёзные команды, настроенные на сделку, она должна быть выгодна обеим сторонам. Нереалистично полагать, что кто-то уйдёт без серьёзных уступок – это касается и американцев».

    Впервые с 1979 года переговоры прошли на столь высоком уровне: иранскую делегацию возглавил глава парламента и военный командир Мохаммад Багер Галибаф, который встретился с Вэнсом лично. Несмотря на отсутствие прорыва, обе стороны отметили спокойный и конструктивный характер встречи, а сам факт контакта эксперты называют важным политическим сдвигом после десятилетий жесткой конфронтации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация покинула Исламабад без достижения итогового соглашения.

    Иранская сторона сочла требования Вашингтона по Ормузскому проливу чрезмерными.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от Тегерана сдачи ядерных материалов.

    12 апреля 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп пригрозил оставить Иран без электричества на 10 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран рискует потерять электроснабжение на десятилетие, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

    «Мы можем ударить по ним. Мы можем всех их уложить так, что вы не сможете получать электричество на протяжении 10 лет», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Политик пояснил, что в результате вероятной американской атаки иранской стороне придется полностью восстанавливать свои электростанции. Кроме того, США готовы при необходимости уничтожить и мосты на территории страны.

    Ранее Трамп уже грозился уничтожать электростанции Ирана.

    В воскресенье Трамп заявил, что США заблокируют движение через Ормузский пролив.

    12 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    Axios: США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Тегеран в ходе переговоров в Пакистане не смогли договориться о конкретном объеме замороженных средств, которые американская сторона должна вернуть исламской республике в рамках переговоров, пишут американские СМИ.

    Разногласия между американской и иранской делегациями возникли вокруг финансовых вопросов, заявил журналист портала Axios Барак Равид, передает РИА «Новости».

    Его источники пояснили, что споры вызваны суммой замороженных иранских средств, которые будут разморожены.

    При этом Вашингтон обозначил жесткие условия для продолжения диалога. Американские чиновники требуют от Тегерана полностью прекратить обогащение урана, ликвидировать соответствующие предприятия и избавиться от уже накопленных запасов.

    Дополнительно Соединенные Штаты настаивают на прекращении поддержки региональных военизированных группировок. Также иранскую сторону призывают обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив без взимания пошлин и присоединиться к общей системе безопасности на Ближнем Востоке.

    Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    В воскресенье США заявили, что перекроют Ормузский пролив в ближайшее время, в блокаде будут участвовать и другие страны. В Иране в ответ указали, что любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу будут жестко пресекаться.

    Обломок украинского беспилотника нашли на пляже в Эстонии
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    Страны Персидского залива начали искать замену вооружениям из США
    Захарова раскрыла ложь Хиллари Клинтон о связях с Эпштейном
    Поврежденный осколками американский самолет-заправщик заметили в Британии
    В России резко выросла популярность азиатских мессенджеров
    Долина назвала ситуацию с квартирой самым страшным испытанием в жизни

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Связь с Россией стала в Британии преступлением

    Лондон оправдывается за беспрецедентное решение: урожденного англичанина тайным и внесудебным путем лишили гражданства фактически за то, что он переехал в Россию. О ком идет речь, каковы официальные мотивы такого решения – и почему оно среди прочего выглядит иллюстрацией демографических изменений в Великобритании? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

