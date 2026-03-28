Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана

Израильские ВВС нанесли удары по ядерным и ракетным объектам в Иране

Tекст: Мария Иванова

Армия Израиля заявила, что ВВС нанесли удары по объектам иранской ядерной программы и местам производства оружия, передает РИА «Новости».

«Объекты программы ядерного оружия и места производства вооружения подверглись ударам в трёх районах Ирана с участием более 50 самолётов. Вчера (в пятницу) более 50 истребителей ВВС Израиля на основе разведданных Армии обороны Израиля одновременно нанесли удары по инфраструктуре (Ирана) в трёх районах Ирана», – заявляет ЦАХАЛ.

Отмечается, что среди пораженных целей оказалось место производства компонентов для баллистических и зенитных ракет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Израиль и США нанесли очередной удар по территории АЭС «Бушер» в Иране.

Израильские ВВС ранее провели самый масштабный в своей истории авиаудар по примерно 500 целям на территории Ирана.

Между тем начальник Генштаба Израиля Эяль Замир предупредил о риске развала армии на фоне военной кампании против Ирана.