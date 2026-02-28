Операция против Ирана стала крупнейшей в истории Израиля

Израильские истребители атаковали около 500 целей на территории Ирана

Tекст: Вера Басилая

Около 200 израильских истребителей приняли участие в атаке на Иран, это стало крупнейшей боевой операцией в истории ВВС Израиля. В армии обороны Израиля заявили, что основной целью массированной атаки являлись ракетные установки и оборонительные системы, находящиеся в западных и центральных районах Ирана. передает ТАСС.

В первый день операции самолеты ВВС Израиля нанесли удары по примерно 500 целям. По информации израильской армии, одновременно сброшены сотни снарядов по объектам, среди которых системы противовоздушной обороны и ракетные установки, размещенные в разных районах страны.

Ранее армия Израиля объявила о начале авиаударов по Ирану, в числе целей названы объекты ракетной инфраструктуры и средства ПВО.

Ракетный удар по начальной школе в иранском городе Минаб привел к гибели до 160 человек. Среди погибших оказались родители, которые ждали своих детей у здания школы.

МИД России осудил авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией.