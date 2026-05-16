    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Минобороны сообщило об освобождении Кутьковки
    МИД обличил западные СМИ в тиражировании дипфейка Симоньян
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро за активы России
    На Украине медработников решили лишить брони от мобилизации
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    16 мая 2026, 09:50 • Экономика

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик
    Tекст: Ольга Самофалова

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию.

    Химический кластер Европы – один из крупнейших в мире – снова на грани масштабного кризиса, пишет Financial Times (FT). Только за последний год две из десяти компаний химического кластера ЕС закрыли заводы. По данным Cefic, с 2022 года темпы закрытия химических мощностей в Европе выросли в шесть раз, суммарно выбыло около 37 млн тонн мощностей, или примерно 9% европейской производственной базы. Это уже затронуло около 20 тыс. рабочих мест.

    Конфликт на Ближнем Востоке, с одной стороны, немного облегчил ситуацию жесткой конкуренции с Китаем, который зависит от сырья из Персидского залива. С другой стороны, взвинтил цены на энергию и на критически важные компоненты, такие как нафта. Это вызвало цепную реакцию на всех рынках нефтехимии.

    Проблемы у химической промышленности в Европе начались, на самом деле, не сегодня, и даже не в 2022 году. Хотя отказ от российского газа, а потом и от нефти и нефтепродуктов из России только усугубили эти проблемы.

    «Корень кризиса у европейской химии старый, но 2022 год стал переломным. До этого отрасль уже проигрывала по себестоимости производства США, Китаю и Ближнему Востоку из-за дорогой энергии, старых мощностей и более жесткого регулирования. Но после разрыва прежней модели дешевой энергии и сырья для европейской промышленности давление на отрасль стало намного сильнее», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    По данным Еврокомиссии, импорт российского газа в ЕС снизился со 152 млрд кубометров в 2021 году до 36 млрд кубометров в 2025 году, а доля России в газовом импорте ЕС упала с 45% до 12%. «Для химии это стало критично, потому что газ там не только топливо, но и сырье для аммиака, удобрений, метанола и ряда базовых продуктов», – поясняет Чернов.

    Параллельно ЕС ввел ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, что окончательно разрушило старую модель дешевой энергии.

    С тех пор химический кластер Европы так и не смог вернуться к былой силе и могуществу. Заводы периодически останавливаются. «Восстановиться полноценно пока так и не удалось. Дело в том, что энергия в Европе остается дорогой, а спрос достаточно слабый, Китай давит дешевым импортом, а новые инвестиции идут плохо. По данным Cefic, газ в Европе все еще примерно в три раза дороже, чем в США, загрузка мощностей ниже докризисного уровня на 9,5%, доля Европы на мировом химическом рынке снизилась до 13%, тогда как Китай занимает 46%», – говорит Чернов.

    «Проблема еще и в том, что химия работает цепочками. Если закрывается один завод, то соседний в ряде случаев теряет сырье или покупателя, поэтому отдельные остановки быстро превращаются в риск для всего кластера»,

    – объясняет Чернов.

    Например, в хлорном кластере Роттердама закрылись заводы Tronox и Westlake по производству эпоксидных смол, и это привело к падению спроса на хлор, производимый компанией Nobian. Если Nobian закроет свою установку, соседям придется импортировать материал, что увеличит их расходы и усугубит кризис.

    Роттердам связан трубопроводами с Антверпеном, и вместе они снабжают немецкие регионы Рейн и Рур – промышленное сердце тяжелой индустрии Германии, включая автомобилестроение. В Роттердаме в феврале компании Mitsubishi прекратила строительство передовой установки по производству MXDA – химического полупродукта, используемого в высокотехнологичных покрытиях для судов, военного оборудования и других промышленных нужд.

    В Великобритании химпром уже приказал долго жить. И подобное может произойти и в ЕС, не исключает FT. Британия некогда была домом для Imperial Chemical Industries, которая производила все – от удобрений до взрывчатки. Но десятилетия слабых инвестиций и невнятной промышленной политики оставили от отрасли лишь тень былого величия. С 2021 года объем выпуска химической продукции в Великобритании упал на 60%. Британия больше не производит аммиак. У нее остался всего один стареющий хлорный завод, обеспечивающий очистку 98% питьевой воды в стране. После закрытия завода ExxonMobil в прошлом году осталась лишь одна установка по производству этилена – базового сырья практически для всех отраслей.

    Ситуация с закрытием Ормузского пролива усугубила ситуацию с химической промышленность в Европе. Каким образом?

    «Когда пролив закрыт или работает с перебоями, дорожают нефть, газ, фрахт, страховка и нефтехимическое сырье. Это оказывает на европейскую химическую промышленность дополнительное давление через высокие цены и увеличение себестоимости производства, и – как следствие – маржинальности.

    Для Европы это особенно болезненно, потому что ее химия и так производится на высокой себестоимости. Нефтехимия зависит от нафты, LPG (пропан-бутан), газового сырья и нефтепродуктов. МЭА прямо указывает, что нефтехимическое сырье занимает значимую долю мирового спроса на нефть, а США и Ближний Восток имеют структурное преимущество за счет более дешевого сырья. Китайские мощности могут временно работать хуже из-за перебоев с сырьем, но Европа одновременно получает более дорогую энергию и более дорогую нафту. Для слабых заводов это может стать последним аргументом в пользу остановки», – рассуждает собеседник.

    В таких ситуация всегда есть не только проигравшие, но и выигрывающие. Главными бенефициарами от деградации европейской химической промышленности являются США, Китай и Ближний Восток.

    «США получают преимущество за счет дешевого сланцевого газа и этана. Китай выигрывает масштабом, господдержкой и огромной внутренней производственной базой. Ближний Восток выигрывает за счет дешевого сырья и близости к нефтегазовым потокам. Европа в этой схеме теряет именно базовую химию, а вместе с ней часть промышленного суверенитета», – говорит аналитик Freedom Finance Global.

    Выгода есть и для России, хоть и опосредованная, так как Европа закрыла свой рынок. «Деградация европейской химии поддерживает спрос на импорт удобрений, аммиака, метанола, базовой химии и нефтегазового сырья из других регионов. Российские производители удобрений и нефтехимии теоретически могут выигрывать от более высоких мировых цен и слабости европейских конкурентов. Но, с другой стороны, санкции, логистика, ограничения на расчеты и политические риски не дают России просто занять освободившуюся нишу в Европе. Поэтому выгода, скорее, косвенная, через цены на мировом рынке и через переориентацию торговли в Азию, Ближний Восток и другие нейтральные направления», – заключает Чернов.

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

