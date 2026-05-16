Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.2 комментария
Мощный взрыв на АЗС в Пятигорске выбил окна многоэтажек
Мощный взрыв на заправке в Пятигорске выбил окна многоэтажек
Ударная волна от возгорания газовоза на автозаправочной станции в Пятигорске повредила окна в близлежащих многоквартирных домах, при этом несущие конструкции зданий остались целы, сообщают жители города.
Взрыв газовоза на автозаправке в Пятигорске повредил остекление соседних многоквартирных домов. Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при разгрузке топлива. Местная жительница так описала РИА «Новости» момент происшествия: "Окна задрожали, все затряслось, мы сначала подумали землетрясение. Даже не поняли сначала. Выглянула в окно – все в дыму, дышать нечем, пепел. Испугались конечно, да. У соседей, кто туда поближе окна повыбивало".
Глава города Дмитрий Ворошилов подтвердил, что причиной ЧП стал газовоз. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, а прокуратура начала профильную проверку.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале в Максе пообещал помочь жителям с восстановлением стекол. Он уточнил, что профильные специалисты завершают обход пострадавшего здания.
Возгорание удалось оперативно остановить. В пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара локализована на отметке в тысячу квадратных метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате инцидента на автозаправочной станции в Пятигорске травмы получили шесть человек, а правоохранительные органы начали расследование по факту ЧП. При этом, мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов исключил версию атаки беспилотника на объект.