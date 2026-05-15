Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.
За ночь над Россией нейтрализовали 355 украинских БПЛА
В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
Дроны поразили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской областями, указало ведомство в Max.
Также их уничтожили над Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Кубанью, над Азовским и Каспийским морями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая за семь часов российские расчеты ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников над десятью регионами страны.
Жертвами атаки дронов в ночь на пятницу в Рязани стали три человека, 12 получили ранения.