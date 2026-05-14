    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Нетаньяху процитировал неизвестного российского мыслителя о «маленькой сверхдержаве»
    Сын Мадуро рассказал о наказе отца народу Венесуэлы
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 22:33 • Новости дня

    «Единая Россия» и застройщики обсудили снижение стоимости жилья

    Tекст: Вера Басилая

    Представители строительного бизнеса обсудили пути снижения стоимости квадратного метра жилья за счет оптимизации сопутствующих расходов и разбюрократизации отрасли, сообщил член генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов провел встречу с крупными инвестиционно-строительными компаниями по приглашению Клуба инвесторов Москвы. В ходе обсуждения поднимались вопросы развития механизма комплексного развития территорий и снижения стоимости жилья.

    «Диалог с профессиональным сообществом выстроен, и его нужно продолжать. Будем дальше вместе с регионами, профильными ведомствами, застройщиками и инвесторами искать решения, которые помогают строить быстрее, качественнее и с понятным результатом для людей», – заявил Пахомов в своем Telegram-канале. Он отметил, что сама стройка составляет лишь половину итоговой стоимости квадратного метра.

    По словам депутата, значительную часть цены формируют стоимость земли, подключение к сетям, создание социальной инфраструктуры и высокая стоимость кредитов. Именно в этих сопутствующих расходах кроется резерв для заметного снижения стоимости жилья. Пахомов подчеркнул, что власти готовы рассматривать инициативы бизнеса, если они принесут реальную пользу жителям страны.

    Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил о сокращении количества необходимых для стройки документов.

    Партия «Единая Россия» пообещала проконтролировать применение отмены моратория на штрафы для застройщиков.

    Президент России Владимир Путин потребовал от строительных компаний вовремя передавать ключи покупателям квартир.

    14 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    «Единая Россия» защитила работников от скрытых увольнений

    Tекст: Дарья Григоренко

    «Единая Россия» добилась снятия с рассмотрения поправки об электронном уведомлении об увольнении.

    Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс рассматривается во втором чтении 14 мая. Из документа убрали положения об электронном информировании о грядущем сокращении и цифровых подписях для инструктажей по безопасности, говорится в сообщении на сайте «Единая Россия».

    «Сохраняется существующий порядок уведомлений», – сообщил заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

    При этом основная часть инициативы посвящена оплате сверхурочного труда. Предельное количество часов переработок планируется увеличить со 120 до 240 за год.

    Депутат пояснил, что труд сверх установленной нормы возможен исключительно с согласия сотрудника. Первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, а вторые два – в двойном. Начиная со 121 часа ставка удваивается.

    Граждане, трудящиеся сверхурочно более 120 часов ежегодно, получат один оплачиваемый выходной для диспансеризации. Подобный график ожидается преимущественно на предприятиях оборонной промышленности из-за специфики работы в три смены.

    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    14 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента Российской академии образования принял участие в эксперименте по сдаче единого государственного экзамена, но не справился с заданиями, о чем сам и сообщил журналистам.

    Академик РАН Геннадий Онищенко попытался написать единый госэкзамен по личной просьбе министра просвещения, но не справился с заданием.

    «Экзамен – это всегда стресс, но раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель. Мы писали сочинения, изложения, примеры решали, а теперь в ЕГЭ "крестики-нолики"», – заявил Онищенко в интервью НСН.

    Заместитель президента РАО признался, что получив экзаменационный бланк, совершенно ничего в нем не понял. Формат с выбором правильного варианта напомнил ему теоретическую часть тестирования на водительские права, где нужно просто угадать ответ.

    При этом академик обратил внимание на нехватку опытных педагогов. По его словам, учителей, способных принимать традиционные экзамены, в школах почти не осталось, так как большинство из них уже вышли на пенсию. Какой именно школьный предмет он взялся сдавать в рамках эксперимента, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Онищенко рассказал о вариантах переименования среднего профессионального образования. До этого он заявил о невозможности отмены школьных домашних заданий. Также академик выступил за введение оценок по поведению для учеников.

    14 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев

    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях, предоставляя пациентам-мусульманам подтверждение комфортных условий лечения и проживания, сообщили в Роскачестве.

    Роскачество запустило добровольную сертификацию MuslimFriendly для медицинских учреждений, включая массажные салоны, санатории и российские клиники, сообщила ТАСС пресс-служба организации.

    «Орган по сертификации "Роскачество-Халяль" расширил область добровольной сертификации "Муслим Френдли" (MuslimFriendly). Теперь российские клиники, санатории и медицинские центры могут официально подтвердить соответствие критериям гостеприимства по отношению к пациентам-мусульманам», – говорится в сообщении.

    В организации подчеркнули, что решение направлено на усиление позиций отечественной медицины на рынке экспорта медицинских услуг. По итогам 2025 года объем такого экспорта превысил 616 млн долларов, увеличившись на 31% к уровню 2023 года. Основной прирост обеспечивают пациенты из стран СНГ, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с преимущественно мусульманским населением, а потенциал рынка к 2030 году оценивается до 7,6 млрд долларов ежегодно.

    При этом в Роскачестве отметили, что стандарт не меняет норм российского законодательства в сфере здравоохранения и не затрагивает светские принципы организации медицинской помощи внутри страны.

    Стандарт включает требования к пространству, питанию и работе персонала. В медучреждениях должны быть оборудованные места для намаза, условия для омовения, обеспечена приватность пациентов и исключены изображения людей и животных в интерьере, а также организовано халяльное меню с раздельными зонами приготовления и приема пищи и без запрещенных продуктов.

    Кроме того, прописано обучение персонала нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами, право пациентки на выбор врача-женщины и женской медицинской бригады при деликатных процедурах, а также замена спиртосодержащих средств на халяльную альтернативу при ее наличии. В стандарт включена адаптация расписания процедур с учетом времени намаза и информирование пациентов о созданных условиях.

    Ранее Роскачество запустило сертификацию отелей и ресторанов по стандарту MuslimFriendly. Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас больше четверти россиян выбирают продукцию с отметкой «Халяль», хотя доля мусульман в стране составляет около 15%.

    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бразильская актриса Луселия Сантос, известная по сериалу «Рабыня Изаура», посетила Казань и поделилась с журналистами творческими планами, среди которых создание многосерийного проекта о жительницах российской глубинки.

    Исполнительница главной роли в знаменитой теленовелле «Рабыня Изаура» Луселия Сантос стала почетным гостем площадки «Женский взгляд» на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026», сообщает Госсовет Республики Татарстан.

    Перед началом сессий она пообщалась с журналистами и выразила восхищение столицей региона.

    «В Казани я в первый раз, уже успела немного прогуляться по городу и была приятно удивлена. Казань оказалась невероятно красивой, я не ожидала увидеть такую архитектуру и удивительную атмосферу», – рассказала актриса. Она добавила, что вечерний город с подсветкой произвел на нее особое впечатление.

    В ходе беседы звезда коснулась глобальных социальных проблем и борьбы женщин за равные права. По ее мнению, бразильянкам до сих пор приходится отстаивать свои позиции в политике и на рынке труда, добиваясь пока лишь небольших успехов. «Они добиваются лишь небольших, но всё же успехов», – заключила она.

    Помимо работы в кино и театре, гостья форума активно занимается экологией, более десяти лет защищая леса Амазонки. Говоря о творческих планах, она призналась, что мечтает снять фильм или сериал о женщинах России, особенно из отдаленных сел и деревень.

    «Я очень хочу снять фильм о женщинах России. Мне интересны жительницы не только крупных городов, но и отдалённых уголков страны – сел и деревень. Моя идея – прийти в дом к каждой из жительниц большой России. Ведь именно эти женщины, скорее всего, смотрели меня в сериале «Рабыня Изаура». Я хочу провести с героиней 24 часа: снимать, как она живёт, слушать её историю и наблюдать за тем, как меня принимают в её доме. Возможно, получится даже многосерийный проект», – рассказала Луселия Сантос.

    Ранее актер Стивен Сигал на просветительском марафоне «Знание. Первые» сообщил о съемках документального фильма про Донбасс. До этого итальянский режиссер Фабио Масса выразил интерес к созданию картины на российскую социальную тематику.

    14 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    В Совфеде допустили возобновление дипломатических отношений с Грузией
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дарья Григоренко

    Диалог между Москвой и Тбилиси демонстрирует позитивную динамику, что создает предпосылки для обсуждения восстановления официальных дипломатических связей двух государств, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Карасин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил о возможности возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией, передает ТАСС.

    «Насчет установления официальных дипломатических отношений – мысли такие наверняка появляются, но есть целый ряд факторов, которые надо еще обсуждать», – подчеркнул парламентарий. Сенатор также подтвердил наличие положительной динамики в двусторонних контактах.

    Политик обратил внимание на то, что де-факто дипломатические представительства уже функционируют. Российские и грузинские дипломаты работают в столицах обеих стран под эгидой Швейцарии, перемещаясь на автомобилях со швейцарскими номерами.

    Карасин добавил, что в настоящее время успешно решаются различные бытовые и хозяйственные вопросы. Кроме того, активно развивается двусторонний туризм, причем как со стороны россиян, так и со стороны грузинских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил о готовности Москвы к нормализации двусторонних отношений.

    14 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    ВС России нанесли мощный удар по киевскому «селу олигархов»

    ВС России поразили элитный поселок под Киевом и авиазавод

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на 14 мая российские военные осуществили масштабную атаку на объекты военной и сопутствующей инфраструктуры в районе украинской столицы, задействовав более 60 ракет, позже выяснилось, что были поражены элитный поселок в пригороде украинский столицы и авиазавод.

    Вооруженные силы России в ночь на 14 мая нанесли серию ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. Как сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале, атака стала самой мощной за последние месяцы. «Киев трясло до утра», – отметил подпольщик, добавив, что беспилотники атаковали волнами, а всего было выпущено более 60 ракет различных типов.

    Основными целями стали авиаремонтный завод в Жулянах, инфраструктура аэропорта Борисполь и тренировочная база спецназа на юго-западе Киева. Кроме того, удары пришлись по кол-центру телефонных мошенников и двум объектам на севере и северо-востоке столицы, которые часто посещали автомобили с военными и дипломатическими номерами.

    В поселке Козин к югу от Киева четырьмя ракетами «Искандер-К» была поражена неизвестная цель. В этом населенном пункте расположены роскошные особняки украинской элиты, включая дома Рината Ахметова (признан в РФ членом экстремистского объединения) и братьев Клюевых. Примечательно, что именно в Козине планировалось строительство резиденций кооператива «Династия», в связи с легализацией средств на которое ранее был арестован экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Кроме того, ранее в четверг сообщалось, что в самом Киеве был ликвидирован офис производителя беспилотников Skyeton. Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Российские войска в ответ на террористические атаки нанесли массированный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК.

    14 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Словакия ввела уголовное наказание за осквернение советских памятников

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны.

    Политик заявил, что акты вандализма в отношении мемориалов советским воинам-освободителям в Восточной Европе заслуживают решительного осуждения. «Ведь в том, что сегодня у кого-то есть иной идеологический взгляд на ситуацию и на войну на Украине, не виноваты люди, которые похоронены в этих памятных местах», – подчеркнул Гашпар.

    Он добавил, что павшие молодые бойцы отдали свои жизни за свободу и победу над фашизмом в Европе. Вице-спикер отметил, что парламент считает защиту исторической памяти настолько важной задачей, что повреждение подобных монументов теперь квалифицируется как уголовное преступление.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

    14 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии обсудила ситуацию на Украине с послом России

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Венгрии выразили протест российскому дипломату Евгению Станиславову в связи с атаками на районы проживания венгерского этнического меньшинства на западе Украины.

    Посол России Евгений Станиславов был вызван в дипломатическое ведомство в Будапеште после сообщений об ударах по западным украинским территориям, передает Associated Press. Визит состоялся в четверг, 14 мая, и продлился менее 30 минут. Российского представителя приняла министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Позже она сообщила в социальных сетях подробности встречи.

    «Заявила российскому послу о недопустимости ударов по западной части Украины», – подчеркнула глава венгерского МИД. Беспокойство Будапешта вызвано тем, что в этом регионе компактно проживает венгерское этническое меньшинство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр накануне анонсировал вызов российского посла из-за взрывов в Закарпатье.

    Ранее политик отказался поддерживать евроинтеграцию Киева без восстановления прав венгерской диаспоры. Сама Анита Орбан до своего назначения исключила возможность отправки оружия украинской армии.

    14 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Экс-еврокомиссар оценила шансы Каллас стать переговорщиком с Россией

    Экс-еврокомиссар заявила о нехватке авторитета у Каллас для переговоров с РФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон выразила сомнение в способности Каи Каллас представлять Европу на переговорах с Москвой.

    По ее мнению, дипломат не обладает необходимым статусом для столь сложной задачи. «Я не видела Каю Каллас за столом переговоров, но думаю, что она – не тот уровень. Если бы она уже была авторитетом для всех, то мы бы не искали кандидата», – заявила Симсон эстонской телерадиокомпании ERR, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность вести переговоры с Россией вместо Герхарда Шредера.

    Финский политик Армандо Мема оценил шансы дипломата на получение этой роли как нулевые.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на выход подобных инициатив за рамки полномочий политика.

    14 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков констатировал прямое участие Европы в войне с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские государства фактически напрямую воюют на стороне Киева, что делает невозможным их участие в мирном урегулировании кризиса в качестве независимых переговорщиков, заявили в Кремле.

    Текущие действия государств Евросоюза лишают их права выступать дипломатическими гарантами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул полную невозможность переговорной миссии ЕС в сложившихся условиях, передает ТАСС.

    «Они сейчас фактически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара России, сокрушительного поражения», – обратил внимание представитель Кремля.

    Он также добавил, что подобный агрессивный подход и открытая поддержка одной из сторон полностью исключают любые претензии европейских стран на посредничество.

    Ранее в четверг Песков заявил, что возбужденное на Украине уголовное дело в отношении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского никак не отразится на переговорном процессе.

    Он также отмечал, что процесс диалога по украинскому кризису будет непростым и потребует внимания к множеству деталей

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для старта мирного процесса украинские войска обязаны прекратить огонь и оставить территории Донбасса и российских регионов.

    14 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Госдума одобрила двукратное увеличение лимита сверхурочной работы

    Tекст: Денис Тельманов

    Нижняя палата парламента приняла закон, который в два раза увеличивает допустимую норму переработок для большинства сотрудников, внеся изменения в Трудовой кодекс.

    Депутаты Государственной думы утвердили во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о повышении лимита сверхурочных работ, передает ТАСС.

    Согласно новым поправкам в Трудовой кодекс, максимальное количество часов переработки увеличено со 120 до 240 часов в год. При этом прежняя норма, ограничивающая переработки четырьмя часами в течение двух дней подряд, сохраняется.

    В документе уточняются правила оплаты труда. «При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа: за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час», – отмечается в законе.

    Для некоторых категорий граждан сохранен прежний лимит в 120 часов. Это касается совместителей в государственных и муниципальных учреждениях, работающих более четверти месячной нормы, а также сотрудников на вредных производствах. Привлекать пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников вредных производств к переработкам разрешено только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

    Сотрудники, перерабатывающие более 120 часов в год, теперь имеют право на один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Кроме того, закон запрещает отзывать из отпуска работников с вредными условиями труда, за исключением случаев предотвращения или ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. Также из законодательства исключена норма, позволявшая работодателям предупреждать об увольнении в электронном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» добилась снятия с рассмотрения поправки об электронном уведомлении об увольнении.

    В прошлом году Кремль не поддержал законопроект Минэкономразвития о новых правилах сверхурочной работы. Позже Общественная палата напомнила о штрафах за переработки свыше 120 часов в год.

    14 мая 2026, 01:11 • Новости дня
    Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике

    Норвежские военные запланировали переговоры с Россией по Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Норвегия планирует организовать военные переговоры с Россией, направленные на поддержание стабильности в Арктическом регионе, заявил пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад.

    По словам Хаарстада, Вооруженные силы Норвегии намерены провести встречи с российскими представителями для обеспечения безопасности на Крайнем Севере, передает РИА «Новости».

    «У нас запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона», – рассказал представитель норвежской армии.

    Ранее, 15 марта, Осло присоединился к совместному заявлению ряда стран, приветствующему усиление активности НАТО в Арктике, включая проведение военных учений.

    Замглавы МИД России Александр Грушко выступил за возобновление полноценной работы Арктического совета.

    Главнокомандующий норвежскими вооруженными силами Эйрик Кристофферсен призвал открыть прямую линию связи с российскими военными для предотвращения случайных конфликтов.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов назвал рост военной активности НАТО в Арктике ударом по безопасности региона.

    14 мая 2026, 17:32 • Новости дня
    Эксперт рассказал об ущербе для Армении при выходе из ЕАЭС

    Эксперт Юшков предрек потерю Арменией пяти миллиардов долларов вне структур ЕАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разрыв торгово-экономических отношений с объединением обернется для закавказской республики колоссальными убытками, достигающими 15% ее валового внутреннего продукта, считают финансовые аналитики.

    Возможный выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обойдется Еревану в пять миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на аналитика Финансового университета Игоря Юшкова пишут «Вести». Подобная сумма эквивалентна 15% ВВП республики.

    Главный удар придется по энергетическому сектору, считает экономист. Сейчас страна закупает российский газ по льготным тарифам. Отказ от интеграции приведет к росту цен до европейского уровня, что увеличит ежегодные расходы на 800 млн долларов, отметил Юшков.

    Серьезно пострадают производители коньяка, табака и сельскохозяйственной продукции. Введение таможенных пошлин обойдется армянскому бизнесу еще в 100 млн долларов. Кроме того, республика лишится доходов от реэкспорта товаров в Россию.

    Отдельной проблемой станут новые правила для трудовых мигрантов. Необходимость оплачивать патенты для работы увеличит их затраты на 200 млн долларов ежегодно.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о спланированном выходе страны из ЕАЭС. А глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал будущий выбор страны между ЕАЭС и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    14 мая 2026, 04:36 • Новости дня
    В Германии осудили отказ ЕС от посредничества Шредера в переговорах с Россией

    Немецкий политик Эрнст осудил отказ ЕС от посредничества Шредера с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст выразил недовольство нежеланием европейских дипломатов рассматривать кандидатуру бывшего канцлера ФРГ в качестве переговорщика с Москвой.

    Член немецкого парламента решительно осудил позицию европейских чиновников, передает РИА «Новости». Недовольство политика вызвало заявление главы евродипломатии Каи Каллас от 11 мая о готовности лично стать переговорщиком от Евросоюза вместо Герхарда Шредера.

    «Хорошо только, что ЕС и канцлер не влияют на решение конфликта», – написал политик в соцсети X. По его словам, подобные переговоры вызывают лишь испанский стыд.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Правительство Германии отклонило эту инициативу российского лидера.

    Глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность лично вести переговоры с Москвой.

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла бы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему?

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне.

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху?

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше.

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

