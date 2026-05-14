МВФ оценил размер теневой экономики Украины

МВФ: Теневая экономика Украины достигла 45% от ВВП страны

Tекст: Вера Басилая

По словам Козак, размер теневого сектора украинской экономики приблизился к половине валового внутреннего продукта государства, что требует срочных преобразований для продолжения внешнего финансирования, передает РИА «Новости».

«В настоящее время, например, объем теневого сектора оценивается в 45% от ВВП», – сказала она.

Козак добавила, что для дальнейшего получения внешней финансовой помощи Киеву предстоит провести ряд реформ, в том числе в налоговой сфере. По ее словам, эти шаги имеют критическое значение для будущего республики.

В текущем году бюджет Украины сверстан с рекордным дефицитом. Расходы запланированы на уровне около 120 млрд евро, тогда как доходы ожидаются максимум на уровне 70 млрд евро. Дефицит составит 18,4% ВВП, что в абсолютном выражении равно примерно 50 млрд евро.

В январе текущего года Киев просрочил очередной многомиллионный платеж по кредиту Международного валютного фонда.

Ранее миссия организации оценила потребность Украины во внешнем финансировании на ближайшие четыре года в 136,5 млрд долларов.



