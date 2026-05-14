Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.2 комментария
Песков заявил о поразившей Прибалтику бацилле русофобии
Песков исключил приход к власти в Прибалтике готовых к диалогу с Россией политиков
Смена кабинета министров Латвии вряд ли приведет к появлению во власти сторонников нормализации отношений с Москвой из-за бациллы русофобии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уход в отставку кабмина Латвии, передает РИА «Новости». Представитель Кремля оценил вероятность того, что новое правительство республики окажется менее враждебно настроенным по отношению к Москве.
«Прибалтика насквозь поражена вот этой вот бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там могут сейчас иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией», – заявил Песков.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о своей отставке из-за раскола правящей коалиции.
До этого глава правительства заявила об утрате доверия к министру обороны Андрису Спрудсу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил лютую ненависть прибалтийских властей к русским.