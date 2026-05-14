Суд в России дал британцу-наемнику ВСУ 13 лет колонии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в РФ заочно приговорил подданного Британии Саймона Уильяма Далби к 13 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника ВСУ, сообщили в пресс-службе СК России. В ведомстве заявили: «44-летний подданный Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Саймон Уильям Далби заочно признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)».

Следствие и суд установили, что в декабре 2022 года Далби в качестве наемника вступил в ряды интернационального легиона. До осени 2023 года он участвовал в боевых действиях против России за денежное вознаграждение. В пресс-службе подчеркнули, что Далби объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее другой гражданин Британии, приговоренный к 14 годам колонии за участие в боях на стороне Киева, публично угрожал пользователям соцсетей жестокой расправой.

До этого Мосгорсуд назначил подданному Британии Ариэлю Моше шесть лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. А в декабре в ДНР попавшего в плен 30-летнего британца из ВСУ Уильяма Дэвиса осудили на 13 лет колонии за участие в украинском интернациональном легионе.