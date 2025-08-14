Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
Главком ВМФ сообщил о закладке двух новых фрегатов в 2026 году
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.
Два новых фрегата проекта 22350 будут заложены в 2026 году, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев на «Северной верфи» в Петербурге, передает ТАСС. По его словам, эти корабли станут следующими в серии современных российских фрегатов.
«Мы планируем уже в 2026 году, то есть на следующий год, заложить как минимум два корабля данного проекта. И строительство кораблей данного проекта, несомненно, будет предусмотрено в следующей государственной программе вооружения», – подчеркнул Моисеев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году. До конца текущего года верфи должны сдать два атомохода и одну дизельную подлодку. В 2023 году планировалось заложить первый усиленный фрегат проекта 22350М.