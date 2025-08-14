Главком ВМФ сообщил о закладке двух новых фрегатов в 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два новых фрегата проекта 22350 будут заложены в 2026 году, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев на «Северной верфи» в Петербурге, передает ТАСС. По его словам, эти корабли станут следующими в серии современных российских фрегатов.

«Мы планируем уже в 2026 году, то есть на следующий год, заложить как минимум два корабля данного проекта. И строительство кораблей данного проекта, несомненно, будет предусмотрено в следующей государственной программе вооружения», – подчеркнул Моисеев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году. До конца текущего года верфи должны сдать два атомохода и одну дизельную подлодку. В 2023 году планировалось заложить первый усиленный фрегат проекта 22350М.