    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске
    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    Британия передумала размещать военный контингент на Украине
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    31 комментарий
    14 августа 2025, 13:42 • Новости дня

    Главком ВМФ сообщил о закладке двух новых фрегатов в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    Два новых фрегата проекта 22350 будут заложены в 2026 году, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев на «Северной верфи» в Петербурге, передает ТАСС. По его словам, эти корабли станут следующими в серии современных российских фрегатов.

    «Мы планируем уже в 2026 году, то есть на следующий год, заложить как минимум два корабля данного проекта. И строительство кораблей данного проекта, несомненно, будет предусмотрено в следующей государственной программе вооружения», – подчеркнул Моисеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году. До конца текущего года верфи должны сдать два атомохода и одну дизельную подлодку. В 2023 году планировалось заложить первый усиленный фрегат проекта 22350М.

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства с 2026 года

    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом.

    Документ предписывает, чтобы с 1 января 2026 года поставки для нужд Вооруженных сил России включали только вещи, произведенные российскими организациями с производственными мощностями на территории страны, передает ТАСС.

    Согласно указу, к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    Ранее Путин внес изменения в ношение военной формы в России.

    В прошлом году Министерство обороны предложило изменения в форму офицеров ВМФ, включая черные тужурки и пилотки.

    Комментарии (13)
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская противоракетная система «Золотой купол» получит спутниковый и наземные уровни, включая ракетные поля в разных штатах и лазерные комплексы, сообщило агентство Reuters.

    Американская противоракетная система «Золотой купол», о которой ранее объявил Дональд Трамп, будет включать четыре уровня защиты: один спутниковый и три наземных, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. В космосе разместят датчики и наведение для раннего предупреждения о запусках и отслеживания вражеских ракет, а также для координации противоракетной обороны. Три наземных уровня предполагают размещение ракет-перехватчиков, сеть радаров и, вероятно, использование лазерных технологий.

    Проект предусматривает развертывание на основной территории США, в Аляске и на Гавайях одиннадцати батарей малого радиуса действия. Кроме того, планируется создание на Среднем Западе нового ракетного поля для перспективных перехватчиков, которые разрабатывает Lockheed Martin. Ожидается, что система будет полностью развернута к 2028 году.

    Однако, как отмечает агентство, по ряду ключевых параметров – количеству пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных баз – сохраняется неопределенность. По словам Трампа, Соединённые Штаты готовы выделить на проект около 175 млрд долларов, а завершить его строительство планируется менее чем за три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    Комментарии (18)
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Писатель Дмитрий Быков, признанный в России иностранным агентом, был объявлен в международный розыск в рамках дела о распространении фейков об армии.

    Писатель Дмитрий Быков, ранее признанный в России иностранным агентом, заочно арестованный по статьям о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск, передает РИА «Новости». В материалах дела говорится: «Двадцать восьмого июля 2025 года объявлен в международный розыск».

    Черемушкинский суд Москвы на прошлой неделе заочно арестовал Быкова на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Решение принято после возбуждения уголовного дела по двум статьям российского законодательства.

    Быков был внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черемушкинский районный суд Москвы арестовал заочно писателя Дмитрия Быкова* (иноагент) по делу о фейках про российскую армию. Дмитрий Быков* объявлен в розыск и внесен в соответствующую базу Министерства внутренних дел. Следственный комитет России возбудил в отношении Быкова* дела по статьям о распространении фейков о ВС России и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

    Комментарии (9)
    WSJ сообщила о росте недовольства в армии Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В рядах украинской армии наблюдается усиление недовольства из-за повторяющихся приказов генералов, влекущих значительные потери среди солдат.

    Рост недовольства среди украинских военных связан с возвращением к жесткому централизованному командованию, сообщает газета The Wall Street Journal. По данным газеты, военные выражают недовольство приказами, которые не дают проявлять инициативу и приводят к излишним жертвам.

    Офицеры отмечают, что генералы требуют повторных лобовых атак с низкой вероятностью успеха, а обращения подразделений с просьбой об отступлении игнорируются.

    Издание приводит пример капитана ВСУ, который публично через соцсеть Facebook (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской Meta) раскритиковал командование после тяжелых потерь батальона. По его словам, в армии «царит страх перед генералами». В ответ на это заявление военное руководство обвинило его в нарушении дисциплины.

    Такой стиль руководства, по оценке WSJ, приводит к нехватке личного состава, особенно в пехотных подразделениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской армии отмечен рост недовольства вручением наград тыловым и штабным сотрудникам вместо участников боевых действий.

    Кадры силовой мобилизации на Украине свидетельствуют, что многие жители страны воспринимают призыв в армию как смертный приговор.

    На Украине проходят массовые акции протеста против отмены независимости Национального антикоррупционного бюро.

    Комментарии (2)
    Названо место проведения учений «Запад-2025»

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные маневры «Запад-2025» развернутся на полигонах под Борисовом, где запланированы ключевые действия российских и белорусских войск.

    Основные мероприятия совместных учений «Запад-2025» состоятся в центральной части Белоруссии, рядом с городом Борисовом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра обороны Виктора Хренина. Он уточнил, что подготовка идет строго по ранее согласованным указаниям, а главные действия развернутся на базовых военных полигонах Вооруженных сил республики.

    По информации агентства «Белта», в стратегических маневрах также задействуют два укрепрайона на Гродненском направлении. Хренин пояснил, что из пяти укрепрайонов четыре уже готовы и активно используются во время боевой подготовки. Из них два планируется использовать для тренировок во время самого учения.

    Министр уточнил, что в рамках «Запад-2025» на волковысском и сморгонском направлениях в Гродненской области небольшие подразделения выполнят практические задачи по отражению вероятного противника. Подготовка к учениям продолжается и включает наращивание укрепленных районов по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на учениях «Запад-2025» решили отработать отражение ударов с воздуха. В Минске заявили об агрессивных действиях НАТО накануне учений. Белоруссия подтвердила отработку сценариев применения ядерного оружия в ходе этих маневров.

    Комментарии (0)
    В Горловке два медика погибли после атаки ВСУ на машину скорой помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара по Горловке поврежден автомобиль скорой помощи, два медика погибли, еще один сотрудник и водитель получили тяжелые ранения.

    Два работника скорой помощи погибли после атаки Вооруженных сил Украины на Горловку в ДНР. По словам главы города Ивана Приходько, это случилось из-за вооруженной агрессии украинской стороны.

    «В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжелом состоянии», – написал Приходько в Telegram-канале.

    Позже он уточнил, что после атаки водитель скорой находится в тяжелом состоянии. Также получивший ранения сотрудник скорой доставлен в больницу. Автомобиль скорой помощи серьезно поврежден в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области в результате атаки дронов погиб один человек и еще двое получили ранения. В Тульской области при атаке беспилотников погибли двое, еще трое были доставлены в больницу с травмами. Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

    Комментарии (0)
    Военкомы до смерти избили пенсионерку в Винницкой области Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожилая жительница села Бабчинцы умерла в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования, которые обвиняли ее в поддержке уклонистов.

    Сотрудники территориального центра комплектования в Винницкой области до смерти избили 72-летнюю женщину, передает ТАСС. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, инцидент произошел после того, как военкомы заподозрили пенсионерку в помощи уклонистам, считая, что она знала место их нахождения и приносила им еду.

    Когда сотрудники попытались насильно доставить женщину в военкомат для допроса, она отказалась подчиниться.

    «Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове», – рассказал Азаров. По его словам, женщина, которую звали София Мак, потеряла сознание и была доставлена в больницу, где позже скончалась.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. Украинские медиа регулярно публикуют кадры силовой мобилизации и конфликтов между гражданами и военкомами, часть которых завершается травмами либо гибелью мирных жителей, включая женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волынской области женщина забралась на крышу движущегося микроавтобуса украинского военкомата, чтобы помешать мобилизации мужа.

    В Ровенской области группа мужчин освободила депутата Виктора Москвича из автобуса ТЦК, после чего он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.

    С 1 сентября все работники украинских ТЦК начнут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    Комментарии (0)
    Китайские военные вытеснили эсминец США из спорных вод

    Tекст: Денис Тельманов

    Инцидент с участием американского эсминца произошел у спорного китайского рифа Хуанъянь, куда корабль вошел без разрешения Пекина.

    Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Higgins из акватории спорного рифа Хуанъянь, передает РИА «Новости». Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявила, что корабль США незаконно пересек территориальные воды КНР, не получив соответствующего разрешения властей.

    В сообщении отмечается, что китайские военные отслеживали передвижение эсминца, осуществляли наблюдение, предупреждение и вытеснение судна в соответствии с законодательством КНР. Представители командования подчеркнули, что такие действия США подрывают суверенитет и безопасность страны, а также нарушают международное право и стабильность в Южно-Китайском море.

    Пекин регулярно выражает протесты в адрес Вашингтона из-за прохода военных кораблей вблизи спорных островов, считая это провокацией. США, в свою очередь, утверждают, что действуют в рамках международного права, и продолжают направлять военные суда в регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Соединенных Штатов объявило о начале переговоров с Островами Кука по освоению минеральных ресурсов морского дна в южной части Тихого океана. Пекин выразил решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне», где, по мнению Китая, преувеличивается угроза со стороны КНР. Военнослужащие Китая пресекли попытку филиппинского военного судна остаться у спорного рифа Скарборо и потребовали покинуть территориальные воды КНР.

    Комментарии (0)
    Стало известно о фальсификации данных генштабом ВСУ по Бессаловке

    Tекст: Денис Тельманов

    В силовых структурах России сообщили, что украинский генштаб распространил непроверенные сведения о контроле над Бессаловкой, не подкрепив их доказательствами.

    Генеральный штаб украинской армии опубликовал искаженную информацию о якобы занятии населенного пункта Бессаловка, сообщает ТАСС.

    В российских силовых структурах подчеркнули, что доказательства захвата этого населенного пункта украинской стороной так и не были предоставлены.

    «Огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать »перемоги« из ничего. Вчера на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ заняли населенный пункт Бессаловка в Сумской области», – сообщил собеседник агентства.

    Он также отметил, что публикация вызвала резкую критику со стороны депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которая публично обвинила украинский генштаб во введении общественности в заблуждение. По ее словам, заявление о «восстановлении контроля» не было логичным, поскольку ранее не сообщалось о потере Бессаловки.

    Ранее, 7 июля, Минобороны России информировало о том, что подразделения Северной группировки российских войск освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли комплексный удар по району сосредоточения механизированного батальона Вооруженных сил Украины в Сумской области.

    Авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск на всем участке фронта в Сумской области.

    Украинские военные подразделения под видом эвакуации раненых направляются на штурм населенных пунктов, которые уже контролируются российской армией.

    Комментарии (0)
    В Китае заявили о влиянии «Буревестника» на ядерный баланс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой считается первой в мире разработкой такого класса и может повлиять на стратегический баланс ядерных сил, заявил китайский эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин в комментарии газете Global Times, комментируя появившиеся в СМИ предположения о якобы проводимых испытаниях ракеты.

    Сун Чжунпин заявил, что российская крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» способна изменить структуру глобальной стратегической ядерной мощи, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что традиционно ядерными боеголовками оснащаются баллистические ракеты или крылатые ракеты с химическими двигателями, однако Россия стала первой страной, разрабатывающей крылатую ракету, использующую ядерную энергию.

    По словам эксперта, применение ядерного топлива в подобных разработках связано с техническими сложностями, что требует дополнительных испытаний для устранения выявленных проблем. Появившаяся в СМИ информация о возможных испытаниях ракеты свидетельствует о работе над совершенствованием этих технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет. СБУ и польская разведка решили помешать размещению комплекса «Орешник» в Белоруссии. МИД России заявил о наличии у страны солидного арсенала ракет средней и меньшей дальности.

    Комментарии (0)
    Шеф Пентагона допустил присутствие на встрече Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его участие в переговорах между президентами России и США возможно, но решение еще не принято.

    Министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность своего присутствия на встрече между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». В интервью Fox News Хегсету задали вопрос, собирается ли он участвовать в переговорах лидеров двух стран. Он ответил: «Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мое расписание. Может быть».

    Ранее Кремль и Белый дом сообщили о планах Путина и Трампа встретиться на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву предлагал рассмотреть трехсторонний формат с участием Владимира Зеленского. Российская сторона оставила это предложение без комментариев, подчеркнув приоритет подготовки двустороннего саммита.

    Президент России также упомянул возможность переговоров с Владимиром Зеленским, но отметил, что для их проведения пока не созданы необходимые условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Алексей Фадеев заявил о стратегическом интересе Дональда Трампа к освоению арктических территорий, что отражается в выборе Аляски для проведения саммита президентов России и США.

    Воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто на один день в радиусе почти 50 км из-за встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Дональд Трамп сообщил о намерении проинформировать Владимира Зеленского и лидеров европейских стран о результатах переговоров с Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    Экс-разведчик назвал число французских наемников на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что по его данным, на Украине продолжают действовать по меньшей мере 51 французский наемник, часть из них воюют с 2014 года.

    Поток французских наемников, отправляющихся на Украину, постепенно сокращался с 2022 года и, возможно, стабилизировался в 2024 году, передает ТАСС.

    Об этом рассказал капитан в отставке Николя Чинкуини, ранее служивший во французской контртеррористической разведке и полиции.

    В интервью он отметил, что данные собираются при участии международного клуба TrackANaziMerc, однако фиксируются не все случаи участия французов в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Специалист уточнил: «51 остаются в строю. Остальные были убиты или демобилизованы».

    По оценке Чинкуини, с 2014 года было идентифицировано 108 французских комбатантов, но реальное число может быть выше.

    Он подчеркнул, что тенденцию снижения числа прибывающих наемников еще предстоит подтвердить окончательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по Одесской области разрушили пункт временной дислокации украинских военных с иностранными наемниками.

    В нескольких регионах Украины нанесли удары по резервам, военным базам и местам размещения иностранных наемников, включая Краматорский и Харьковский районы.

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых входят в 3-ю штурмовую бригаду, а часть прошла подготовку во Франции.

    Комментарии (0)
    Сербский снайпер рассказал об угрозах и поджоге дома за критику властей Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербский доброволец Деян Берич заявил, что его дом в подмосковном Чехове был подожжен после отказа прекратить критиковать власти Сербии.

    Информацию о произошедшем передает ТАСС. По словам Берича, ему предлагали деньги за молчание о позиции по сербским властям, однако он отказался. Вскоре после этого неизвестный серб, которого зафиксировала камера, поджег его дом в Чехове.

    «Предлагали деньги, чтобы перестал говорить плохо о властях Сербии. Я не согласился. И после этого сразу мой дом сожгли в Чехове. Я знаю конкретно, кто дом сжег, его камера поймала, это был серб», – рассказал Берич.

    Он добавил, что в день поджога его могло не быть в живых, если бы он остался дома.

    Доброволец считает, что зарубежные спецслужбы специально ищут сербов с финансовыми трудностями в России, чтобы привлекать их к терактам. По его словам, одному из таких граждан Сербии за устранение Берича предлагали около 15 млн рублей.

    Берич также отмечал, что простые сербы негативно относятся к поставкам сербского оружия на Украину и считают Россию близкой страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский народ относится отрицательно к поставкам сербского оружия на Украину через третьи страны.

    Митинги в Белграде носят национальный характер, однако Александр Вучич заявил, что протесты пытаются контролировать внешние силы, прежде всего Британия.

    Президент Сербии Александр Вучич выступил в Пионерском парке и призвал граждан к миру, пообещав, что государство выполнит свою работу независимо от ситуации.

    Комментарии (0)
    Анонсирован выход «Адмирала Нахимова» на заводские ходовые испытания

    Tекст: Мария Иванова

    Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» завершил глубокую модернизацию и готовится к началу заводских ходовых испытаний до конца лета.

    «Адмирал Нахимов» после масштабного ремонта выходит на заводские ходовые испытания в августе, сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Владимир Мальцев.

    Он заявил: «ТАРК "Адмирал Нахимов" после ремонта с глубокой модернизацией буквально сегодня выходит в море на заводские ходовые испытания».

    Крейсер находится на ремонте с 1999 года, однако реальные работы на судне начались только в 2013 году. Главной задачей модернизации стало значительное усиление боевого потенциала корабля, передает ТАСС.

    Согласно открытым данным, «Адмирал Нахимов» теперь оснащен десятью универсальными корабельными стрельбовыми комплексами. Каждый из них рассчитан на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс» и предназначен для нанесения мощных ударов по морским и береговым целям.

    Напомним, в начале года на атомном крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор.

    Крейсер после модернизации получит современное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый облик российского ВМФ формируется с учетом таких модернизированных кораблей.

    Комментарии (2)
    ВС РФ уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через водохранилище

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие Южной группировки нанесли удар по украинской группе, которая пыталась пересечь водохранилище на моторной лодке в ДНР.

    Группа военнослужащих ВСУ была уничтожена при попытке пересечь Клебан-Быкское водохранилище в Константиновском районе ДНР, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Министерстве обороны России, военные Южной группировки применили артиллерию по целям, скорректированным расчетами беспилотных летательных аппаратов.

    «В результате корректировки расчетами БПЛА огня реактивной и ствольной артиллерии Южной группировки уничтожена группа военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, пытавшаяся пересечь Клебан-Быкское водохранилище на моторной лодке». Подробности о точном числе ликвидированных бойцов не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Константиновском направлении в ДНР уничтожены боевая бронемашина «Козак» и бронетранспортер M113, что сорвало две попытки ротации подразделений ВСУ.

    Продвижение российских войск под Константиновкой заставило украинские силы покидать позиции, не успевая подготовить укрепления. Оборона ВСУ на Константиновском направлении рухнула после потери Часова Яра.

    Комментарии (0)
