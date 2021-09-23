ОСК пообещала флоту до конца года два атомохода и дизельную подлодку

Первый серийный ракетоносец проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег», атомоход проекта 885М «Новосибирск», большая подлодка проекта 636.3 «Магадан» и корвет проекта 20380 «Ретивый» будут сданы заказчику до конца года предприятиями, входящими в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.

«До конца года планируем передать заказчику после завершения строительства атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А «Князь Олег» и атомную подлодку проекта 885М «Новосибирск», большую подлодку проекта 636.3 «Магадан» и корвет проекта 20380 «Ретивый», – цитирует ТАСС Королева.

По его словам, до конца года также планируется заложить фрегат на «Северной верфи», два корвета на Амурском судостроительном заводе, корабль противоминной обороны на Средне-Невском заводе и средний танкер на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.

Кроме того, добавил Королев, после завершения ремонта планируется сдать атомную подлодку проекта 671РТМК «Тамбов», сторожевой корабль проекта 11540 «Неустрашимый» и корабль противоминной обороны проекта 1265 «Герман Угрюмов».

По словам Королева, ОСК изучает ситуацию с возможным объединением своих петербургских проектных бюро.

«Здесь вопрос крайне сложный, и мы пока находимся в точке оценки сложившейся ситуации», – сказал Королев, отвечая на вопрос о планах по объединению проектных бюро в единый центр.

Он отметил, что тема централизации разработчиков не нова и существует уже несколько десятилетий. «Сам процесс объединения можно совершить достаточно быстро, но каков будет практический результат? Здесь важно осознавать, что каждое конструкторское бюро – это колоссальная школа, работа целых династий. Это непрерывная выработка стратегии, поиск направления движения - как и каким образом строить дальше тот или иной тип кораблей», – подчеркнул Королев.

Напомним, третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге в конце марта. В феврале гендиректор «Адмиралтейских верфей» назвал сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.