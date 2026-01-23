Американские военные пожаловались на нехватку мест в казармах на Гавайях

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает Stars and Stripes, ссылаясь на слова полковника армии США Рэйчел Салливан. В публикации отмечается, что по армейским нормам военнослужащим должны предоставлять отдельные комнаты, однако из-за значительного увеличения числа личного состава на острове Оаху новые солдаты подселяются к уже размещенным.

Салливан заявила: «Мне бы очень хотелось сказать Вам, что через 15 месяцев нам не придется размещать солдат по двое в казармах, но реальность такова, что, скорее всего, придется... Даже через 15 месяцев у нас по-прежнему будет значительное количество военнослужащих, превышающее доступное количество казарменных помещений».

По данным издания, кроватей не хватает, солдат размещают на походных кроватях, обычно используемых для полевых учений. Причиной дефицита мест стал перевод большого числа военнослужащих в 25-ю пехотную дивизию в связи с армейскими преобразованиями.

