  • Новость часаЛавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри
    Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    Российские войска освободили Комаровку в Сумской области
    Минздрав начал проверку после смерти новорожденного в Крыму
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану
    ЕС намерен предложить Трампу сделку по Гренландии
    «Автоваз» в 2025 году увеличил экспорт на 31%
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    22 комментария
    14 января 2026, 14:42 • Новости дня

    Минобороны: Танкер Matilda подал сигнал бедствия в Черном море после удара ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Танкер Matilda («Матильда»), следовавший под флагом Мальты, 13 января подал сигнал бедствия в Черном море, он подвергся атаке двух ударных украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.

    Сигнал бедствия был принят 13 января в 10.15 мск, в 100 километрах от Анапы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Сигнал был подан по международному каналу безопасности и бедствия.

    Ранее казахстанское Минэнерго сообщило, что в ходе атаки дронов на морском терминале КТК танкер Matilda сохранил мореходность и не получил серьезных повреждений корпуса.

    До этого сообщалось, что украинские беспилотники ударили по двум танкерам у терминала КТК.

    14 января 2026, 07:10 • Новости дня
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары российских военных по украинской военной инфраструктуре вызвали серьезные трудности для киевского режима и усилили недовольство украинцев правительством, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

    Последние атаки Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима привели к самой сложной ситуации для Украины с начала спецоперации, говорится в материале Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины – прим. ВЗГЛЯД). Зима – исторический союзник русской армии», – отмечается в публикации.

    Удары ВС России затруднили проведение восстановительных работ, а украинские власти предпочли игнорировать возникшие проблемы, что привело к недовольству среди граждан.

    В статье также говорится, что особое недоверие испытывают к украинскому правительству, поскольку оно не демонстрирует прозрачности относительно реальных масштабов возникших трудностей.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали бежать с занимаемых позиций под натиском российской армии в районе Старицы на Харьковском направлении.

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Массовая скупка хлеба и питьевой воды в Киеве и Киевской области Украины произошла на фоне опасений, связанных с длительным отключением электричества, сообщают украинские СМИ.

    На распространенных в соцсетях фотографиях и видео видно, что полки магазинов, где обычно размещался хлеб, полностью опустели, передает ТАСС.

    Причиной ажиотажа стало решение ряда торговых сетей закрыть часть магазинов из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Ряд украинских СМИ заявил, что в городе уже наблюдается дефицит хлеба. После этого в соцсетях распространяются видео с пустыми полками, на которых раньше стояла бутилированная вода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Киева испытывают большие проблемы с энергоснабжением с начала года. В украинской столице, по словам корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Супермаркеты крупнейших торговых сетей начали закрываться в Киеве после перебоев с электроснабжением.

    Комментарии (25)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 08:19 • Новости дня
    В России предложили признать Лободу террористкой
    В России предложили признать Лободу террористкой
    @ Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо включить украинскую артистку Светлану Лободу в список террористов и экстремистов, с таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

    Украинская певица в новогодние праздники спела перед российскими бизнесменами в Таиланде, стоимость концерта оценили в 15 млн рублей, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Бородин предложил Генпрокуратуре включить Лободу в перечень террористов и экстремистов и проверить организаторов выступления, выплативших ей гонорар.

    Отмечается, что артистка поддерживает ВСУ и призывает жертвовать им деньги.

    Летом источник в правоохранительных органах сообщал, что украинской певице Лободе могут отказать во въезде на российскую территорию.

    Комментарии (12275)
    13 января 2026, 19:52 • Новости дня
    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море

    Стало известно о повреждении танкеров Delta Harmony и Matilda после атаки БПЛА

    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников два танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажа нет.

    Два нефтяных танкера были атакованы украинскими беспилотниками у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства сообщил, что суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования, однако остались на плаву и не потеряли возможность передвижения.

    В «Казмунайгазе» уточнили, что один из танкеров должен был загрузиться сырьем 18 января, а экипажи обоих судов не пострадали. После первичного осмотра серьезных повреждений у танкеров не обнаружено, добавили в компании.

    Представители КТК отказались от комментариев по поводу случившегося. Источник агентства пояснил, что оба судна были зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для перевозки казахстанской нефти.

    По информации Reuters, под удар попали еще два судна – Freud и Delta Supreme.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог подверглись атаке беспилотников, в результате которой были жертвы среди мирного населения.

    Цены на страхование судоходства в Черноморском регионе выросли после ударов украинских беспилотников по судам и объектам инфраструктуры.

    Анкара провела встречу с украинским послом из-за беспокойства по поводу атаки на российский танкер в Черном море.

    Комментарии (8)
    14 января 2026, 09:00 • Новости дня
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, страны Евросоюза ведут обсуждение возможности назначения специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

    В числе возможных кандидатов на эту должность рассматриваются президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

    Впервые идея создания поста спецпосланника обсуждалась на саммите ЕС в марте 2025 года, однако тогда она не была реализована. По информации издания, в последние недели в Европе усилились призывы к диалогу с Россией, что поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    Один из французских чиновников заявил, что Макрон и Мелони не наивны и понимают, чего можно достичь в таких переговорах.

    Politico отмечает, что параметры инициативы пока остаются дискуссионными – не определен ранг спецпредставителя, его подотчетность, а также формат должности. Европейские чиновники подчеркивают, что в настоящее время должность спецпредставителя не создана, а обсуждения кандидатов преждевременны.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Финский политик Мема поддержал призыв Мелони к переговорам с Россией.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальности намерений Мелони вести переговоры.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным как можно скорее.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    Комментарии (11)
    14 января 2026, 07:18 • Новости дня
    В СБ ООН обсудили удар «Орешником» по Львовской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу Украины, прошли обсуждения удара «Орешником» по контролируемой киевским режимом территории.

    Представитель Соединенных Штатов обвинила Россию в эскалации боевых действий из-за удара ракетным комплексом «Орешник» по территории Украины, пишет «Коммерсантъ».

    Российский представитель Василий Небензя заявил, что Москва наносит удары исключительно по военным объектам.

    Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло открыла заседание призывом к немедленному прекращению огня.

    Небензя же подверг критике ООН за отсутствие реакции на удары по российским гражданским объектам. Он подчеркнул, что утверждения о нападении на мирных жителей не подтверждаются никакими фактами и свидетельствами.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявлял, что едва не угодил под удар российского «Орешника» на украинской территории.

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в ходе выступления в СБ ООН заявляла, что американские дипломаты встретились с коллегами из ЕС и Украины в момент удара России «Орешником».

    Комментарии (10)
    14 января 2026, 03:58 • Новости дня
    Бастрыкин: В результате агрессии Киева убиты 7184 мирных жителя Донбасса
    Бастрыкин: В результате агрессии Киева убиты 7184 мирных жителя Донбасса
    @ Следственный комитет Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    В результате действий киевского режима с 2014 года в Донбассе были убиты 7184 мирных жителя, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

    «В результате агрессии киевского режима убиты 7184 мирных жителя, 21 тыс. человек получили ранения», – приводит слова Бастрыкина ТАСС.

    Он отметил, что пострадавшими признаны более 132 тыс. человек. По словам главы СК, с 2014 года следователи возбудили 8800 уголовных дел в отношении 2240 человек, среди которых представители военно-политического руководства Украины, силовых структур и иностранные наемники.

    Бастрыкин также заявил, что ущерб от уничтожения гражданской инфраструктуры в Донбассе и приграничных российских регионах, установленный Следственным комитетом, превышает 706 млрд рублей.

    Российские суды вынесли обвинительные приговоры более 1 тыс. украинских военнослужащих за убийство мирных жителей Донбасса. Бастрыкин подчеркнул, что масштабы преступлений со стороны киевского режима значительно возросли. Следственный комитет начал расследовать преступления Киева с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд вынес приговор боевику украинского националистического батальона, уроженцу Сумской области, по обвинению в терроризме и военных преступлениях в Донбассе. Его приговорили к 19 годам колонии. Уроженец Одесской области приговорен к 18 годам лишения свободы за военные преступления в Донбассе.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 19:15 • Новости дня
    В ФРГ обвинили двух украинцев в подготовке диверсий

    В ФРГ обвинили двух украинцев в подготовке диверсий по заданию спецслужб России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два гражданина Украины в Германии подозреваются в планировании диверсий с использованием посылок и отслеживании маршрутов доставки с помощью GPS-датчиков, сообщили в прокуратуре страны.

    Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины. В числе обвиняемых названы Даниил Б. и Владислав Т., которые, по утверждению ведомства, вместе с неким Евгением Б. отправили из Кельна на Украину две посылки с GPS-датчиками в конце марта 2025 года, передает ТАСС.

    По версии прокуратуры, подозреваемые намеревались отследить маршруты доставки и процедуру транспортировки посылок для последующего вложения в них самодельных взрывных и зажигательных устройств. В сообщении уточняется: «Они должны были приводиться в действие во время транспортировки».

    Даниил Б. и Владислав Т. были задержаны на территории Германии 9 и 10 мая 2025 года, а Евгений Б. был задержан 13 мая в Швейцарии и выдан немецким властям 23 декабря 2025 года. По утверждению прокуратуры, задание обвиняемые получили от российских спецслужб через посредников в Мариуполе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Германии начали судить граждан России, Украины и Армении по обвинению в шпионаже в пользу России. Следствие по делу длилось почти полтора года, а задержание подозреваемых произошло в июне 2024 года.

    До этого офицер бундесвера был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за предполагаемый шпионаж в пользу России.

    Комментарии (4)
    13 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Украина потребовала отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026

    Киев разослал письма с требованием отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026

    Украина потребовала отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026
    @ REUTERS/Claudia Greco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украина направляла обращения в международные спортивные федерации с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов до зимних Олимпийских игр 2026 года, пишут итальянские СМИ.

    Украина добивается через международные спортивные федерации отстранения спортсменов из России и Белоруссии от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине д’Ампеццо, передает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Il Fatto Quotidiano.

    С декабря 2024 года украинские власти направляют письма в различные федерации с просьбой исключить российских и белорусских атлетов. Там стоят подписи министра спорта Украины, национального олимпийского комитета и национальных спортивных федераций.

    Последнее такое обращение было направлено в Федерацию бобслея и скелетона, которую возглавляет Иво Ферриани. Ранее аналогичные обращения получили Международная федерация санного спорта, Международная федерация хоккея на льду и Международный союз конькобежцев.

    Издание отмечает, что спортсмены, претендующие на участие в соревнованиях под нейтральным флагом, зачастую не допускаются до отборочных этапов. В Париже на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе выступали 32 атлета, тогда как на данный момент к зимним Играм в Италии, по информации газеты, допущены 13 российских и белорусских спортсменов.

    Российские власти не раз подчеркивали свою позицию против политизации спорта и дискриминации спортсменов по любым признакам. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. Спортсмены из России, как ожидается, примут участие в Играх в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинцы обвинили Международный олимпийский комитет в поддержке российских атлетов. Анонимный украинский спортсмен заявил о давлении МОК на федерацию санного спорта ради допуска россиян.

    До этого группа европейских шахматных федераций с Украины, из Англии, Эстонии, Германии и Норвегии потребовала от CAS проверить снятие ограничений с российских сборных по решению Международной шахматной федерации.

    В свою очередь, МОК призвал допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

    Комментарии (9)
    14 января 2026, 11:35 • Новости дня
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия новых немецких боевых машин Lynx KF41, адаптированных для украинской армии, ожидается к прибытию в ближайшие недели, вскоре туда прибудет пять таких единиц.

    Работу машин финансирует немецкое правительство, они ожидаются на украинской территории в течение нескольких недель, пишет The War Zone.

    Один экземпляр уже был передан для испытаний в конце 2024 года, после чего было принято решение о закупке новой партии. Директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил благодарность Украине за доверие и отметил вклад немецкого правительства в финансирование первой поставки.

    Стоимость контракта не раскрывается, но оценивается в диапазоне десятков миллионов евро. Машины Lynx KF41 поставляются в специальной модификации для украинских условий, с двухместной башней Lance, способной использовать различные виды вооружения.

    На сегодняшний день башня может быть оснащена автоматическими пушками калибра 30 или 35 мм, а также противотанковыми ракетами Spike-LR и дополнительным вооружением.

    Боевая масса KF41 составляет около 44 тонн, экипаж – три человека, десант – до восьми военнослужащих. Машина развивает скорость до 80 км/ч и обладает высоким уровнем защиты, включая возможность установки активных систем.

    Помимо стандартной версии, Rheinmetall предлагает специализированные модификации Lynx, что также может заинтересовать украинскую сторону.

    Компания Rheinmetall рассматривает вариант организации производства этих машин на территории Украины, что позволит снизить логистические издержки и расширить возможности технической поддержки. В перспективе Украина может стать второй страной после Венгрии, где KF41 будут не только эксплуатироваться, но и производиться.

    Ранее Германия уже поставляла Украине разные виды бронетехники, однако Lynx KF41 стал первой абсолютно новой машиной этого класса, переданной не из запасов, а специально изготовленной для Киева. Эксперты связывают дальнейший успех KF41 на мировом рынке с результатами боевого применения этой машины в украинской армии.

    Ранее в Сети опубликовали видео ВСУ с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    Комментарии (18)
    13 января 2026, 20:44 • Новости дня
    Житель Киева рассказал о жизни в городе в условиях масштабного блэкаута
    Житель Киева рассказал о жизни в городе в условиях масштабного блэкаута
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Никита Миронов

    Во вторник ситуация в Киеве лишь углубилась, все началось на прошлой неделе, в ночь на 9 января, после ударов по киевским ТЭЦ, в самой лучшей ситуации оказались те киевляне, что заранее озаботились энергонезависимостью своих домов, рассказал газете ВЗГЛЯД один из жителей Киева. После массированных российских ударов в украинской столице сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики.

    «На самом деле 13 января ситуация в Киеве лишь углубилась. А началась она еще на прошлой неделе, в ночь на 9 января, после ударов по киевским ТЭЦ. Тогда половина города осталась без отопления, а левый берег еще и погрузился в экстренные отключения: графики с тех пор не соблюдаются», – рассказал один из жителей Киева на условиях анонимности.

    По его словам, жители города живут «в режиме охоты за электричеством: оставляем включенный выключатель перед тем, как лечь спать». «Если свет ночью дадут – он разбудит. И тогда начинается ночная беготня по квартире: забросить белье в машинку, загрузить посудомойку, зарядить пауэрбанки, телефоны, зарядную станцию – в общем, все по максимуму. Еду тоже ночью готовили. А так первым делом в пятницу побежал за фильтрованной водой в пункт разлива. Потом – на ближайшую заправку, залил газа в баллон. Готовим теперь в основном на нем. Электрочайником пользоваться перестали, слишком сильно сажает станцию», – поделился собеседник.

    По его словам, ситуация от района к району действительно отличается: «Кому-то вернули тепло сразу, еще 9-10 января. А кто-то сидит с холодными батареями до сих пор. В самой лучшей ситуации оказались те киевляне, что заранее озаботились энергонезависимостью своих домов. И собрали деньги на генератор. В этих домах работают лифты, есть освещение, в них не сливали теплоноситель из системы, там не рвало трубы и/или канализацию».

    «Хотя, разумеется, и тут все упирается в ресурс работы этой техники. Те же супермаркеты, которые обзавелись генераторами еще в 2023-2024 годах, перестали их включать. Началось это 12 января, однако работники магазинов предупреждали об этом покупателей заранее: мол, закупайтесь впрок. Судя по всему, это было согласованным решением владельцев сетей», – говорит киевлянин.

    Причина – несоблюдение графиков. Магазины работают по 14-15 часов сутки, а свет за это время дают лишь на пару часов. Для генераторов это слишком, по регламенту их нужно выключать каждые 6-8 часов (залить топливо, дать остыть). Когда графики действовали, проблем с этим не было. А без графиков генераторы быстро начинают сыпаться, и никто эти затраты владельцам не возместит.

    «По словам работников сети «Новус», за прошлый год из-за ненадлежащей эксплуатации (в основном – из-за длительных отключений света) компания лишилась 15 дизельных генераторов (150-300квт каждый). Не исключено, что владельцы таким образом пытаются повлиять на власти – чтобы те выделили магазины в отдельную защищенную группу потребителей», – предположил киевлянин.

    В результате российских ударов в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Как рассказали ТАСС очевидцы, проблемы с энергоснабжением жители украинской столицы испытывают с начала года. Так, в отдельных микрорайонах города электричество появляется всего на два-три часа в сутки.

    Во вторник ситуация в сфере энергетики усугубилась. В ночь с 12 на 13 января ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики и ВПК Украины. В Минобороны подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

    Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.

    Наложились и погодные условия: снег и ветер. В результате в Киеве – почти полный блэкаут. Как заявил мэр города Виталий Кличко, электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры. «Энергетики работают. Но ситуация очень сложная», — написал Кличко в Telegram-канале.

    Комментарии (3)
    13 января 2026, 17:46 • Новости дня
    Из-за морозов в здании Минэнерго Украины прорвало канализацию

    В Киеве прорвало канализацию в здании Минэнерго из-за морозов и проблем с трубами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подвале здания министерства энергетики на Украине произошел прорыв канализации, это знак для нового руководства ведомства, отметили в Раде.

    Прорыв канализации произошел в подвале здания в Киеве, где располагается министерство энергетики Украины, передает ТАСС. По информации замглавы комитета Верховной рады Алексея Кучеренко, авария случилась на фоне сильных морозов и массовых отключений отопления в столице.

    Кучеренко в соцсетях написал: «В Минэнерго прорвало канализацию в подвале. Даже не знаю, как воспринимать: это какой-то знак для нового менеджера?! Сигнал с небес?! Разве это событие не взорвет окончательно энергетическую безопасность страны?»

    Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве массово разрывает трубы из-за замерзания воды, которую не слили из систем в жилых домах при отключениях отопления. На фоне морозов подобные аварии продолжают происходить в разных районах города, что приводит к дополнительным проблемам для коммунальных служб и жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, магазины крупных сетей в Киеве закрылись из-за перебоев с электричеством. Также в Киеве полностью приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за масштабных аварийных отключений электроэнергии.

    Ранее Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность города к решению возникших проблем.


    Комментарии (6)
    14 января 2026, 07:44 • Новости дня
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона потеряла право критиковать российскую за действия на Украине после собственной атаки на Венесуэлу, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?» – задался Карлсон вопросом, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что можно выражать недовольство подобными событиями, но нельзя указывать на «какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно».

    Журналист пояснил, что Вашингтон провел операцию в Венесуэле для пресечения поставок нефти из этой страны в КНР, но признание подобного поставило бы под сомнения высказывания о «неспровоцированной агрессии» со стороны России.

    Вашингтону пришлось бы признать, что Москва действует по объективным причинам, поскольку ощущает угрозу у своих границ и принимает меры для своей защиты, добавил журналист.

    В начале января США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Американский президент Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас после нападения США заявлял о продолжении сотрудничества с Россией.

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 03:47 • Новости дня
    В результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону загорелись квартиры в многоэтажных домах
    В результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону загорелись квартиры в многоэтажных домах
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки на Ростов-на-Дону возник пожар на одном из промышленных объектов, загорелись квартиры в многоэтажных домах, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В Ростове идет отражение воздушной атаки», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Он сообщил, что дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно направляются на места происшествий для ликвидации последствий.

    В западной части города спасатели тушат возгорание на одном из промышленных объектов. Дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных жилых домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва беспилотника в городе Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 01:30 • Новости дня
    НАБУ заподозрило Тимошенко и Арахамию в коррупции
    НАБУ заподозрило Тимошенко и Арахамию в коррупции
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Антикоррупционные органы Украины вручили подозрения в коррупции лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главе фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давиду Арахамии, сообщили украинские СМИ.

    «Источники утверждают, что подозрение вручили Юлии Тимошенко по делу народного депутата от «Слуги народа» Юрия Киселя, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной раде. Другие же источники говорят, что подозрение вручили лидеру «Слуги народа» Давиду Арахамии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее объявили о разоблачении главы одной из фракций Верховной рады в попытке подкупа других депутатов.

    СМИ сообщали, что украинские антикоррупционные органы начали обыски у Тимошенко и Арахамии. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) подтвердил обыски в офисе партии Тимошенко. По его словам, Тимошенко вела переговоры с депутатами о присоединении к ее фракции за деньги. Обыски также проходят в офисе партии «Батькивщина», сообщают украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре украинским депутатам Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю были предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды.

    Комментарии (2)
    Главное
    Эксперт указал на политическую подоплеку обысков у Тимошенко и Арахамии
    Казахстан выразил обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    Politico: Европа может упустить редкоземельные ресурсы Гренландии
    Грузия назвала «очень печальной» готовность Санду объединить Молдавию с Румынией
    «Роскосмос» сообщил о готовности двигателя «Союз-5» к летным испытаниям
    Долину не уведомили о дате принудительного выселения из квартиры

    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства

    2025-й для сельского хозяйства России не был легким сезоном. Испытания принесла не только погода, производству мешало подорожание кредитов и растущая нехватка кадров. И тем не менее российские аграрии закончили год с впечатляющими результатами. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО

    Два отстоящих друг от друга примерно на 100 километров направления выглядят наиболее перспективными для продвижения российских войск в зоне СВО в 2026 году. О каких именно участках и городах идет речь, почему оба из них принципиально важны – и как операции в этих зонах будут отличаться тактически? Подробности

    Перейти в раздел

    Деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри

    Европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. И этот раскол выходит даже за пределы Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации