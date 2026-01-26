Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Вучич предрек «принудительные изменения в процедурах,» ЕС ради Украины
Вступление Украины в Евросоюз может стать частью украинского урегулирования, но с этим не согласятся Чехия, Польша, Венгрия и Словакия, будут принудительные изменения в процедурах, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Сейчас вам сообщаю, что сам где-то слышал, а я бы вам этого не сказал, если бы не было правдой», – приводит слова Вучича РИА «Новости».
На заседании правительства Вучич сообщил, что, по имеющейся у него информации, часть мирного плана между Россией и Украиной включает обязательство о вступлении Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года. По словам Вучича, план предусматривает, что не только Россия и Украина, но и значительная часть международного сообщества «будет связана обязательствами».
«Украина должна стать членом, с этим не согласятся Чехия, Польша, Венгрия и Словакия, будут принудительные изменения в процедурах, вопреки правилам», – сказал Вучич.
Вучич подчеркнул необходимость для Белграда учитывать национальные интересы Сербии в складывающейся ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС план ускоренного вступления Украины в Евросоюз к 2027 году. Вице-председатель польской партии «Право и справедливость» Якуб Брудзиньский счел маловероятным вступление Украины в ЕС в 2027 году.