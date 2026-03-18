Tекст: Елизавета Шишкова

Россия получала сигналы от стран Европы о желании занять место за столом переговоров по Украине, передает ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что Москва не считает необходимым и целесообразным участие европейских стран в переговорах по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

«От европейцев были сигналы, что они, дескать, хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным», – указал Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что Женева может быть местом новых переговоров по Украине, но не является приоритетной площадкой для Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у него плохое предчувствие из-за влияния конфликта в Иране на переговорный процесс, потому что трехсторонние встречи постоянно откладываются.

Песков заявил, что украинское руководство продолжает атаковать российские регионы, вместо того чтобы начать переговоры.