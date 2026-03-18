В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.8 комментариев
Песков сообщил о сигналах Европы по переговорам об Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полученных от европейских стран сигналах желания участвовать в переговорах по украинскому урегулированию.
Дмитрий Песков отметил, что Москва не считает необходимым и целесообразным участие европейских стран в переговорах по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
«От европейцев были сигналы, что они, дескать, хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным», – указал Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что Женева может быть местом новых переговоров по Украине, но не является приоритетной площадкой для Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у него плохое предчувствие из-за влияния конфликта в Иране на переговорный процесс, потому что трехсторонние встречи постоянно откладываются.
Песков заявил, что украинское руководство продолжает атаковать российские регионы, вместо того чтобы начать переговоры.