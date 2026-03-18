Посол России назвал возможное место проведения переговоров по Украине

Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.
Посол России в Берне Гармонин: Переговоры по Украине могут пройти в Женеве
Женева может стать местом проведения новых переговоров по Украине, однако не является предпочтительной площадкой для российской стороны, заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
Гармонин, отвечая на вопрос о том, есть ли основания ожидать, что в дальнейшем встречи по Украине снова будут организованы на швейцарской территории, отметил, что Швейцария может выступать одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки, передает ТАСС.
Дипломат в беседе, посвященной 80-й годовщине восстановления дипломатических отношений двух стран, уточнил, что «Берн обеспечивал надлежащие условия для доступа российских представителей без надуманных ограничений». По его словам, Женева не является для России предпочтительной площадкой.
В среду Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.
Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.