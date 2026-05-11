Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.4 комментария
Дмитриев обратил внимание на «озарение» журналистов WSJ о ситуации в Европе
На Wall Street Journal сошло внезапное озарение о беспрецедентном падении популярности лидеров европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев обратил внимание на материал газеты Wall Street Journal о плачевном положении европейских политиков, которые сталкиваются с беспрецедентной непопулярностью. В публикации американское издание указало на слабую экономику, негативное отношение граждан к иммиграции и рост поддержки так называемых популистских партий, передает РИА «Новости».
«Все это правда. Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение?» – написал Дмитриев в соцсети X. Он добавил, что европейские чиновники не способны отрицать собственные провалы, за которыми неизбежно последует расплата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев связал экономический кризис в Евросоюзе с отказом от российских энергоносителей. Спецпредставитель президента России указал на поразительную слепоту европейских чиновников.