Глава РФПИ указал на слепоту чиновников Евросоюза

Tекст: Ольга Иванова

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что чиновники Евросоюза были слепы и не понимали, к каким потрясениям приведут их неверные решения, передает РИА «Новости».

Так спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству прокомментировал публикацию агентства Bloomberg. В статье анализировалась ситуация в сфере бизнеса и накопленный эффект от конфликта на Ближнем Востоке, указывающий на риск стагфляции.

«Кроме шуток, как раз согласно прогнозам, и как раз то, что чиновники ЕС вначале отрицали, будучи слишком слепы и не осознавая, какого масштаба потрясение обрушится на Европу из-за их собственных неверных решений», – написал Дмитриев в социальной сети X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Европе крайне трудные времена из-за отказа от российских энергоносителей.

Ранее он спрогнозировал экономический крах Евросоюза к концу текущего года.

Руководитель фонда обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в усугублении энергетического кризиса.