Tекст: Денис Тельманов

Как отмечает издание Spiegel, Германия рискует лишиться места в Совете Безопасности ООН из-за планов назначить министра иностранных дел Анналену Бербок председателем Генеральной Ассамблеи. По данным журнала, МИД Германии давно работает над тем, чтобы обеспечить стране участие в Совбезе на период с 2027 по 2028 годы, однако выдвижение Бербок на высокий пост может сорвать эти намерения.



Издание подчеркивает, что уходящий министр уже вызывает тревогу среди дипломатов: «Вряд ли кто-то надеется, что переезд Бербок в Нью-Йорк будет способствовать реализации амбиций Германии в ООН», – говорится в статье. Особо отмечается, что ее антироссийская и произраильская риторика может оттолкнуть страны Глобального Юга, чьи голоса играют ключевую роль в выборах в Совбез.

В марте власти Германии официально подтвердили намерение выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН, хотя ранее рассматривалась кандидатура бывшего генсека ОБСЕ Хельги Шмид. Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив: «Было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова во время брифинга передала привет Анналене Бербок, напомнив о ее высказывании о деде-нацисте, а также раскритиковала планы Германии запретить русским и белорусам участвовать в памятных мероприятиях к 80-летию Победы, назвав такие действия похожими на нацистские практики; кроме того, Анналена Бербок заявила, что европейцы сочувствуют американским потребителям из-за роста цен после введения новых пошлин Дональдом Трампом.