ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам

Tекст: Валерия Городецкая

Теперь россияне могут получить только однократные въездные разрешения, что означает необходимость подавать заявления на визу при каждом путешествии в страны Евросоюза, передает ТАСС.

«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», – заявили в ЕК.

Накануне ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.