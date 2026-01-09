Французские и бельгийские фермеры перекрыли автомагистрали из-за сделки с Меркосур

Tекст: Дарья Григоренко

Фермеры в Бельгии перекрыли не менее 16 главных автомагистралей и пунктов пропуска на границе, протестуя против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским объединением «Меркосур», передает РИА «Новости» со ссылкой на Белга.

Акции прошли на фоне приближающегося голосования в ЕС по утверждению этого соглашения. Как отмечается, участники протеста опасаются наплыва более дешевой продукции из Латинской Америки, для которой действуют менее строгие санитарные и экологические нормы.

Как сообщил фермерский профсоюз Confederation paysanne на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), протесты распространились и на Францию. На кольцевой автодороге вокруг Парижа – бульваре Периферик – фермеры на тракторах заблокировали несколько полос движения. Их поддержала группа французских и бельгийских аграриев, перекрывших ряд дорог на границе двух стран и автостраду A63 в районе Байонны, пишет ТАСС.

Главными требованиями фермеров остаются отказ от соглашения с «Меркосур» из-за угрозы «нечестной конкуренции» и прекращение политики массового уничтожения скота при выявлении нодулярного дерматита. Несмотря на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке аграриев через будущий бюджет, фермеры не считают эти меры достаточными.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о намерении голосовать против соглашения с МЕРКОСУР, чтобы защитить интересы европейских фермеров накануне голосования в ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий также заявил, что договор о свободной торговле между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР может уничтожить польское аграрное производство.

Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию пришлось отложить из-за протестов Франции.

В итоге подписание масштабного торгового соглашения перенесли на 12 января из-за требований ряда стран усилить защиту европейских фермеров.