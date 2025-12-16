  • Новость часа«Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    16 декабря 2025, 14:48 • В мире

    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки
    @ Vincent Isore/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Во вторник, 16 декабря в Европарламенте должно состояться голосование по важнейшему для Европы и Латинской Америки торговому соглашению. Однако официальный Париж срочно требует отложить его. Причем тут массовые столкновения французских фермеров и полиции – и что в реальности переполнило их чашу терпения?

    Более 25 лет шли переговоры между ЕС и объединением латиноамериканских стран, известным как МЕРКОСУР, который включает Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. На кону – создание единого рынка емкостью в 722 млн потребителей. И вот теперь, когда наконец-то 16 декабря должно состояться голосование в Европарламенте (а на 20 декабря запланировано уже окончательное подписание договора в бразильском городе Фош-ду-Игуасу), Франция неожиданно проснулась и настойчиво просит его перенести.

    Причина – французские власти внезапно прозрели и хотят потребовать дополнительных защитных мер для европейского сельскохозяйственного сектора, но в первую очередь – для своих фермеров. Уже давно было понятно, что как раз им-то подписание соглашения не сулит ничего хорошего: европейская продукция обходится значительно дороже латиноамериканской и просто не сможет выдержать конкуренцию.

    Чтобы смягчить негативный эффект, Еврокомиссия согласовала введение дополнительных барьеров и квот на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в том числе мяса птицы и говядины. И теперь, можно сказать, в последний момент Франция пытается ставить палки в колеса уже согласованному проекту, который поддерживают другие страны ЕС, включая Германию и Испанию.

    В воскресенье, 13 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «на данном этапе и речи нет о защите французских фермеров. Французские требования не были выполнены». Ему вторит правительство премьера Себастьена Лекорню: «Франция просит перенести… сроки, чтобы позволить продолжить работу и обеспечить законные меры защиты нашего европейского сельского хозяйства».

    Французские власти требуют, чтобы соглашение сопровождалось особыми условиями для защиты «сельскохозяйственных производственных секторов от любых рыночных потрясений», а также «мерами, в частности, в отношении пестицидов и кормов для животных, чтобы импортируемая продукция, поступающая на внутренний рынок, соответствовала экологическим стандартам». Учитывая въедливость французской бюрократии, выработка и согласование таких требований должны затянуться надолго – если, конечно, в Еврокомиссии решат пойти Франции навстречу.

    Со стороны может показаться – вот, какой молодец французский президент, что даже в выходной день не спит, не ест, все заботится о благе народа. Однако на самом деле Макрон пытается таким образом сбить волну фермерского гнева, которая растет в стране угрожающими темпами. И хотя по понятным причинам МЕРКОСУР тоже не вызывает у работников аграрного сектора энтузиазма, катализатором нынешнего кризиса стало совсем другое.

    Все началось с эпидемии дерматита крупного рогатого скота, которая разразилась во французской глубинке. Вот, к примеру, что пишет о ситуации «Le Point»: «Заразный узелковый дерматит… – очень опасное вирусное заболевание, которое способно нанести значительный ущерб пораженным животноводческим хозяйствам. Появившись недавно на территории Франции, оно побудило органы здравоохранения к внедрению мер, инициированных на международном уровне – таких, как точечное уничтожение эпидемиологических единиц и кампании вакцинации по соседству с очагами заражения».

    Но это лишь набор канцелярских выражений, спущенный сверху. Фактически же речь идет о том, что введен в действие «санитарный протокол», по которому в случае подозрения на болезнь уничтожается не только больное животное, но и все стадо целиком. Именно эта мера вызвала яростное противодействие фермеров, которые вышли на протесты и пытались отстаивать здоровых животных, обреченных на уничтожение.

    СМИ пытались оправдать действия властей ссылками на срочно призванных экспертов (так, ветеринарша Жанна Брюжер-Пику объявила, что «отказаться от уничтожения скота – значит подвергнуть опасности всех производителей»), но люди успели разозлиться не на шутку. Тем более что жандармы стали применять против них в ходе столкновений слезоточивый газ, как, например, в департаменте Арьеж, где попытки уничтожить очередное стадо вызвали ожесточенное сопротивление с поджогами шин и швырянием предметов в стражей порядка. Случившееся быстро стало достоянием общественности, и в этом случае обелить жесткую реакцию властей оказалось гораздо труднее.

    «Крестьяне, вооруженные простыми палками, противостоят отряду жандармов, – сообщил «Le Journal du Dimanche». – Задействованы вертолет, слезоточивый газ, даже бронированный автомобиль «Кентавр» (такие машины обычно предназначены для антитеррористических операций)…

    Развертывание сил охраны порядка, которое министр внутренних дел оправдал присутствием крайне левых активистов, вызвало волну возмущения: заслужили ли эти пятьсот разгневанных крестьян в деревне департамента Арьеж такое обращение?».

    Впрочем, и те, на чью долю не выпало сомнительное удовольствие надышаться слезоточивым газом, не испытывают по отношению к властям никаких добрых чувств. «Я привык к тому, что коровы здесь стали частью пейзажа, – невесело отметил фермер Паскаль Коан из департамента Верхняя Савойя. Его стадо в 38 коров было полностью уничтожено по распоряжению властей. – Видеть теперь, что никого больше нет… Это тяжело». По его признанию, с уничтожением животных он чувствует себя так, словно погибла часть его самого.

    Предписав обязательную вакцинацию для части животных, власти не рассчитали, что вакцины не хватает, и это тоже подогрело гнев протестующих. «На 16 млн коров нам обещают 800 тыс.  доз, так что я думаю, что возникнет дефицит, – заявил Кристоф Юбеда, фермер из Жиронды. – Вообще процедуру нужно изменить. Стада необходимо изолировать, поместить на карантин и провести анализы крови. Нельзя забивать все стадо из-за того, что у одной коровы болезнь, это бессмысленно».

    Как отметила глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, именно дерматит стал «каплей, которая переполнила чашу». Среди других раздражителей она назвала МЕРКОСУР, снижение поддержки сельского хозяйства, бесконечное увеличение норм и регламентов, недобросовестную конкуренцию (со стороны неевропейских производителей), а также, по ее выражению, «зеленый талибан» – постоянные атаки со стороны защитников природы.

    В ходе противостояния фермеры на 80 тракторах перекрыли шоссе A64 на юге страны, и животновод Жером Бейль, который координирует местный протест, пообещал «остаться на месте столько, сколько понадобится». Профсоюзы стали призывать к демонстрациям, причем на эту неделю уже были запланированы манифестации против подписания соглашения с МЕРКОСУР. Самая большая запланирована аж в Брюсселе, где, как предполагается, будут сотни тракторов и тысячи фермеров из стран ЕС.

    «В преддверии масштабной акции протеста фермеров в Брюсселе эпидемия дерматита стала искрой, которая разожгла пожар во французской сельской местности, – пожар, который оказалось трудно потушить»,

    заметил «Фигаро». Глава Национальной федерации фермерских союзов (FNSEA) Арно Руссо пытался призвать к спокойствию, но вынужден был признать, что «среди фермеров растет недоверие к французским и европейским государственным органам, учитывая, что у них отсутствует видение будущего сельского хозяйства».

    Министр сельского хозяйства Анни Женевар, чтобы оправдать уничтожение целых стад, заявила, что «если не удастся справиться с болезнью», вирус «способен убить, в прямом смысле слова, полтора миллиона животных». Однако при всех драконовских мерах властей болезнь распространяется все дальше и захватывает новые животноводческие регионы страны: так, был зафиксирован первый случай дерматита в департаменте Од.

    Поэтому вопрос об эффективности властей и правомерности навязанных ими процедур будоражит людей, которые вдобавок фактически вынуждены жертвовать делом своей жизни. О том, что фермеры не намерены отступать, говорит и такой, казалось бы, незначительный факт, как то, что они принялись ставить рождественские елки возле перегороженных дорог.

    И тут на Макрона снизошло озарение. Он вышел весь в белом и пожурил Еврокомиссию за соглашение с МЕРКОСУР. Более того – предложил подписание этого соглашения отложить, потому что французские интересы не учтены в должной мере. Теперь провластные французские СМИ получили повод растроганно порассуждать, как власти заботятся об аграрном секторе, а по сути – что, по сути, изменится?

    Хотя министр сельского хозяйства и делает вид, что власти готовы обсуждать алгоритм действий при обнаружении дерматита, в этой бюрократической системе никто ничего менять не будет, и стада уничтожать не прекратят. И соглашение с МЕРКОСУР тоже будет подписано. Потому что Германии, например, нужно куда-то сбывать свои автомобили, а это более весомо, чем все французские фермеры, вместе взятые.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Поверка газового счетчика на дому в 2025-2026 годах: стоимость, сроки и порядок проведения

      Бытовое газовое оборудование, установленное в жилых домах и квартирах, необходимо регулярно проверять, в частности проводить поверку газовых счетчиков. Рассказываем о том, как происходит данная процедура, кто ее проводит и во сколько она обойдется.

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

