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    22 июля 2025, 11:20 • Экономика

    ЕС бьет по своим фермерам и помогает американским

    ЕС бьет по своим фермерам и помогает американским
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Пока ЕС отказывается от российских удобрений, которые ценятся во все мире, США спокойно наращивают их закупки. Убегая от зависимости от России, Брюссель попадает в лапы Вашингтона. Все идет к тому, что Европа будет зависеть не только от американского СПГ, но и от американских удобрений. А что будет с более качественными и дешевыми российскими удобрениями?

    Пока ЕС ведет политику отказа от российских удобрений в течение трех лет, США спокойно наращивают закупки наших удобрений. Как пишет Washigton Post, пошлины Дональда Трампа привели к росту поставок российского карбамида в США. Это удобрения, которые применяется для выращивания пшеницы, кукурузы, риса и других культур.

    По данным нью-йоркской финансовой фирмы StoneX, в мае на Россию пришлось 64% всего импорта карбамида в США – это примерно в два раза больше, чем до введения пошлин. «США теперь в большей степени зависят от поставок из России карбамида», считает издание.

    ЕС ввел пошлины наши удобрения с 1 июля, и планируется постепенно повышать их до заградительных 100% к 2028 году. По сути, это будет означать полный отказ от российских удобрений. В 2023 году ЕС купил у России 3,6 млн тонн удобрений на 1,28 млрд евро. Это более 25% поставок в страны Евросоюза.

    «Пока удобрения остаются одним из немногих экспортных товаров, по которым Россия сохраняет значительную долю на европейском рынке: за первые пять месяцев 2025 года она по-прежнему составила 25% от всего импорта удобрений ЕС, против 27% за аналогичный период 2021 года. При этом объем импорта удобрений в ЕС за этот период составил 3,24 млрд евро, что эквивалентно лишь 0,3% общего импорта ЕС. Поэтому не следует ожидать масштабных последствий для европейской экономики и сельского хозяйства, сопоставимых по масштабам с шоком 2022 года, вызванным отказом от российских энергоносителей», - считает Александр Фиранчук, старший научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара.

    Между тем рост пошлин на российские удобрения уже ударили по европейским ценам и местным фермерам.

    «С точки зрения интересов собственного сельского хозяйства - это полная глупость, на самом деле»,— заявил президент Владимир Путин ранее на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым. Европа импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходится на российскую продукцию.

    Ввод ограничений неизбежно скажется на ценах на продукты питания, и европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать посевы, либо просить субсидии,

    считает Гурьев.

    «Отказ от ряда статей российского импорта привел к росту цен и банкротству европейских компаний, чья эффективность строилась на дешевых энергоносителях из России. Отказ от минеральных удобрений из РФ может привести к дальнейшему торможению сельскохозяйственного сектора ЕС. Неизбежный рост цен на сельхозпродукцию в условиях невысокого уровня потребительских настроений и конечного спроса будет ограничивать объемы реализации», - говорит руководитель аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.

    Нехватка карбамида и аммиака снижается урожайность. Неудивительно, что фермеры в Германии, Франции и Польше устраивали протесты против дороговизны ресурсов и «зеленой« политики ЕС. Удорожание российских удобрений может привести к переходу на более дорогие альтернативы, например, норвежские или ближневосточные удобрения. В любом случае это означает рост издержек и себестоимости сельхозпродукции. Мелкие и средние аграрии могут просто не выдержать этого и закрыться.

    При полном отказе от российских удобрений Европа начнет либо закупать удобрения у других поставщиков за более высокую цену, либо снизит урожайность. Европейская сельхозпродукция станет на мировом рынке менее рентабельной. В конце концов ЕС придется начать закупать удобрения у США и Китая с высокими логистическими издержками. Впрочем, это хорошо вписывается в план Трампа заставить Европу покупать больше американской продукции. Таким образом, ЕС грозит увеличить зависимость не только от американского СПГ, но и от американских удобрений.

    Что касается США, которые нарастили закупку удобрений из России, то им это выгодно, так как наши удобрения дешевле, чем у конкурентов из Катара или Саудовской Аравии. Во-вторых, наши удобрения ценят на мировом рынке благодаря своему качеству.

    «Хотя товарооборот между США и РФ сократился до минимума с 1993 года, США историческим импортировали удобрения из России. РФ продает необходимое для США количество удобрений и является вторым поставщиком этих товаров после Канады.

    Однако говорить о том, что США заменит для России европейский рынок сбыта стоит с осторожностью. Увеличение потребления удобрений должно сопровождаться ростом объемов в сельском хозяйстве, а этого пока в США не происходит», - говорит Евстифеев. Однако частично, конечно, американцы могут перетянуть часть поставок с европейского на свой рынок.

    И все же рассчитывать только на США не приходится. Россия активно ищет новые рынки сбыта для своих удобрений, и находит. При этом, РФ планирует к 2030 году занять 25% мирового рынка удобрений. Сейчас эта доля оценивается в 18-20%. Сделать это будет непросто в условиях усиления конкуренции и попыток изолировать РФ от части рынков сбыта, считает эксперт. «Спрос на российские удобрения в последние годы формируют Бразилия, Индия и Китай – страны с наиболее развитым сельским хозяйством и высоким уровнем потребления удобрений. РФ постепенно смещает географию поставок в партнерские страны по блоку BRICS. Например, объемы поставок российских удобрений в Индию кратно выросли с 2022 года», - говорит Евстифеев.

    Перспективным рынком является быстрорастущая Африка, в частности, Египет, Алжир, ЮАР, а ташке Ближний Восток (Иран, Турция), и Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Индонезия, Филиппины). При решении логистических и финансовых проблем, реализовать план вполне возможно.

    Однако надо понимать, что любой протекционизм невыгоден обеим торговым партнерам. «РФ придется выстраивать новые логистические цепочки, что сделает конечный продукт дороже, а значит и менее конкурентоспособным. Аналогично и для ЕС, где результатом будет удорожание сельхозпродукции, что чувствительно для общего показателя инфляции в регионе», - заключает Евстифеев.

    Впрочем, здесь и сейчас для российских экспортеров сырьевых товаров, включая удобрения, более серьезным ограничением является значительное укрепление рубля, произошедшее в 2025 году, а не дополнительные пошлины на теряющем значимость европейском рынке, считает Фиранчук.

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