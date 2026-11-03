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Лукашенко назвал втягивание Белоруссии в конфликт страшным новым уровнем войны
Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к новому страшному уровню эскалации, заявил президент республики Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Втягивание Белоруссии в войну – это не просто эскалация, это страшный новый уровень этой войны», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
По его словам, Белоруссия хочет скорейшего мирного урегулирования кровопролития, противостояния, в котором оказались втянуты два братских народа.
«Альтернативы мирному решению все равно нет. Если хотите договориться – я обращаюсь к тем, кто хочет договориться, – пожалуйста, приезжайте в Минск», – сказал президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пределе конфронтации между крупными странами.
В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.