Лукашенко назвал втягивание Белоруссии в конфликт страшным новым уровнем войны

Tекст: Ольга Иванова

«Втягивание Белоруссии в войну – это не просто эскалация, это страшный новый уровень этой войны», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

По его словам, Белоруссия хочет скорейшего мирного урегулирования кровопролития, противостояния, в котором оказались втянуты два братских народа.

«Альтернативы мирному решению все равно нет. Если хотите договориться – я обращаюсь к тем, кто хочет договориться, – пожалуйста, приезжайте в Минск», – сказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пределе конфронтации между крупными странами.

В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.