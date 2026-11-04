По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Путин назвал сотрудничество традиционных религий важным элементом жизни России
Президент Владимир Путин назвал согласие и сотрудничество между традиционными религиями одним из важнейших элементов жизни России.
В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, после чего поздравил представителей конфессий с праздником, передает РИА «Новости».
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин рассказал Путину о мероприятиях на полях саммита Россия – Африка. Он обратил внимание на то, что зарубежные гости поразились уровню сотрудничества традиционных религий в стране.
«Это один из важнейших элементов нашей жизни, который все отмечают», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал своевременным и красивым конкурс чтецов Корана из стран Африки.
Представители африканских стран во время саммита Россия – Африка удивились религиозному миру и согласию в России.
Владимир Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».