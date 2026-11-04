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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 14:57 • Новости дня

    Путин: Африканцев приятно удивило религиозное согласие в России

    Tекст: Вера Басилая

    Представители африканских стран во время саммита Россия – Африка были приятно удивлены религиозным миром и согласием в России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с религиозными деятелями у монумента Минину и Пожарскому на Красной площади отметил, что гости саммита Россия – Африка поразились царящему в многонациональной стране религиозному миру и согласию, передает ТАСС.

    О впечатлениях африканских делегатов главе государства рассказал представитель российских мусульман.

    «Многие мне сказали об этом. Вообще они очень многому удивились, когда Москву осмотрели. Многому, но это один из важнейших элементов нашей жизни, который все отмечали», – согласился Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади.

    В тот же день Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    3 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешние силы пытаются расколоть российское общество, так было всегда на протяжении тысячелетней истории страны, заявил президент Владимир Путин.

    Путин связал стремление геополитических соперников ослабить Россию с тем, что она стала крупной и влиятельной державой. По его словам, противники стремились снизить ее стратегический потенциал, а в конечном счете – «расчленить ее саму», передает РИА «Новости».

    «Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда, на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории», – сказал Путин.

    «Такой геополитический соперник никому не нужен. Не могу сказать, дорогие друзья, что эти усилия на протяжении веков были всегда бесплодными. Отчасти проблемы, которые мы сейчас переживаем, связаны с их усилиями и с нашими в известной степени недоработками», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об усилении народов России благодаря культурному многообразию.

    Также глава государства призвал продолжить лучшие проекты Года единства народов России и отметил рост интереса к изучению национальных языков.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин: Культурное многообразие делает народы России сильнее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Культурное многообразие делает народы России сильнее, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    Глава государства отметил, что особое внимание в год народов России было уделено поддержке проектов, которые объединяют на одной площадке детей и молодежь разных национальностей и вероисповеданий, передает РИА «Новости». Так молодое поколение на деле осознает важность взаимовыручки, отметил президент.

    «Понимают, что гордость за свою культуру и традиции неотделима от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой. А культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах президента провести заседание Совета по межнациональным отношениям.

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    3 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Путин пожелал счастья семье познакомившихся во время наводнения в Дагестане волонтеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин пожелал семейного счастья директору «Академии Добра» Ахмеду Абдурахманову, который познакомился со своей будущей супругой во время ликвидации последствий паводков в Дагестане.

    Во время заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям директор АНО «Ресурсный центр поддержки молодежных и добровольческих инициатив «Академия Добра» в Дагестане Ахмед Абдурахманов рассказал об истории знакомства с будущей супругой во время помощи пострадавшим от стихии, передает РИА «Новости».

    «Я по национальности аварец, моя жена – армянка. Нас объединило общее стремление помогать людям, оказавшимся в беде», – сказал участник встречи.

    Президент поблагодарил Абдурахманова и пожелал ему семейного счастья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание поддержке пострадавших от наводнения жителей Дагестана.

    В июле Путин рассказал о беседе со спасшим 23 человека во время паводка жителем республики Шамилем Устарбековым.

    В июне глава государства распорядился оказать социальную поддержку потерявшим жилье из-за весенних паводков жителям Дагестана и Чечни.

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    3 ноября 2026, 17:49 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Идет обмен сигналами для подготовки встречи Путина, Си и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Москва, Пекин и Вашингтон обмениваются сигналами для организации встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС, передают «Вести». «Ну, смотрите, есть определенный обмен сигналами, который подтверждает готовность провести такую встречу. Есть по дипломатическим каналам обмен мнениями о том, что могло бы быть на повестке дня», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность общения Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встречи американского и российского лидеров.

    В прошлом месяце помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил о начале подготовки саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    3 ноября 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам полиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Звание генерал-лейтенанта полиции получили замначальника миграционной службы МВД Кирилл Адзинов, глава МВД по Ингушетии Владимир Котов и начальник ГУ МВД по Херсонской области Владимир Савчук.

    Звание генерал-майора полиции присвоено главе МВД по Сахалинской области Владимиру Арбузову, замначальника ГУ МВД по Саратовской области Николаю Безгубову, замначальника домодедовского УМВД Юрию Бойко, начальнику УВД по ЮЗАО Москвы Сергею Голову, начальнику полиции Республики Алтай Александру Майдорову, замначальника миграционной службы МВД Дмитрию Сергиенко, первому замначальника Нижегородской академии МВД Александру Супрунову и замначальника управления по организации дознания МВД Сергею Юдаеву.

    Звания генерал-майора юстиции получили замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Ромашкин и руководитель Главного следственного управления по Пермскому краю Оксана Юдина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Путин поручил МВД жестко бороться с коррупцией во всех проявлениях.

    В том же месяце он назвал некомплект кадров серьезной проблемой ведомства.

    В прошлом году президент освободил от должностей руководителей управлений МВД по Сахалинской области и Ингушетии.

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    3 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Главного онколога Минздрава наградили почетной грамотой президента

    Главный онколог Минздрава Каприн награжден почетной грамотой Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный онколог Минздрава Андрей Каприн удостоен почетной грамоты президента России Владимира Путина.

    Награждение состоялось на церемонии закрытия конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». Мероприятие проходило 2 и 3 ноября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о достижении Россией статуса единственной страны со скринингом на семь видов рака.

    В прошлом месяце Андрей Каприн сообщил об успехе испытаний не имеющего аналогов лекарства от рака.

    В сентябре главный онколог Минздрава отметил превышение уровня заболеваемости женщин раком над аналогичным показателем у мужчин.

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    3 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Камбоджей о передаче осужденных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Камбоджей о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

    Документ размещен в электронной базе Государственной думы, передает РИА «Новости». В пояснительной записке указано, что проект федерального закона предлагает ратифицировать договор между Россией и Камбоджей, подписанный в Казани 18 июня 2026 года. Соглашение предусматривает широкое содействие сторон в вопросе передачи осужденных в соответствии с национальным законодательством.

    Договор устанавливает, что осужденный к лишению свободы может быть передан другой стороне для отбывания наказания. После передачи лицо не может быть вновь привлечено к ответственности в принимающей стране за те же деяния, за которые было осуждено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

    В июне президент России Владимир Путин отметил вклад Советского Союза в развитие инфраструктуры и становление независимости Камбоджи.

    В мае в Пномпене правоохранительные органы задержали двух граждан России по подозрению в кибермошенничестве.

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    3 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин поздравил стрелка Аристархова с золотом чемпионата мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поздравил российского спортсмена Антона Аристархова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе.

    Глава государства отметил вклад победителя первенства в развитие и популяризацию стрелкового спорта в России. «Поздравляю вас с триумфом. Отличная физическая подготовка, опыт и стремление к победе помогли вам обойти сильных соперников, стать чемпионом мира. Это яркое достижение – достойный вклад в развитие и популяризацию стрелкового спорта в нашей стране», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник россиянин Антон Аристархов одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Аманулу Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира в Астане.

    В прошлом месяце глава государства поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе.

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    3 ноября 2026, 21:01 • Новости дня
    Путин заявил об улучшении мнения россиян о ситуации в межнациональной сфере

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доля граждан России, которые положительно оценивают межнациональные отношения в стране, увеличилась почти в три раза, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    «Отношение в обществе к различным вопросам подобного рода, которые мы с вами обсуждаем и которые в центре нашего Совета находятся, принципиально изменилось в благоприятную сторону», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Суммарная доля тех, кто оценивает ситуацию как конфликтную, снизилась в 2,1 раза, тогда как доля благожелательных оценок возросла в 2,8 раза, подчеркнул он со ссылкой на недавние исследования.

    Президент отметил, что социальное самочувствие сместилось от напряженности к нейтральности с тенденцией к позитиву. В условиях боевых действий люди забывают о религиозных или национальных различиях и вместе работают над общей задачей, поддерживая друг друга, что ведет к сплочению общества.

    При этом он указал, что в сфере межнациональных отношений сохраняется «сегмент напряженности», поэтому работу в этом направлении необходимо продолжать постоянно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин призвал местные власти вовремя реагировать на риски в сфере межнациональных отношений.

    Он назвал базовые ценности, включая заботу о семье и Родине, одинаковыми для всех людей.

    Летом президент Владимир Путин заявил о внутренней сплоченности многонационального народа в ответ на исторические испытания и агрессивное внешнее давление.

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    4 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО

    Путин пообщался с детьми героев СВО в День народного единства

    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и волонтерами.

    В День народного единства Путин провел краткую беседу с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и юными волонтерами. Общение состоялось после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.

    Для участия в праздничных мероприятиях в Москву приехали представители различных регионов России, в том числе исторических территорий. Всего на площади собралось около 30 юных участников.

    В самой церемонии возложения также принимали участие подопечные государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», кадеты и представители религиозных конфессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Владимир Путин запланировал вручить премии за вклад в укрепление единства российской нации.

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    4 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ Григорий Сысоев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Вместе с Владимиром Путиным в торжественной церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    Среди участников церемонии были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.

    В церемонии возложения также участвовали верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и XXIV пандито хамбо лама – глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев.

    Участие в мероприятии приняли юные подопечные фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», члены общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Ассоциации ветеранов СВО, молодые активисты из Общероссийского народного фронта, ученики кадетского класса ФСО России, представители патриотических движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России» и центра «Воин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем народного единства.

    В среду президент Южной Осетии Марат Камболов поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства.

    Президент Абхазии Бадра Гунба также направил поздравление Владимиру Путину по случаю Дня народного единства.

    Президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

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    4 ноября 2026, 09:40 • Новости дня
    Президент Абхазии поздравил Путина с Днем народного единства

    Президент Абхазии Гунба поздравил Путина с Днем народного единства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Абхазии Бадра Гунба направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Дня народного единства.

    «Этот праздник символизирует сплоченность российского общества, силу национального единства, преемственность исторических традиций и общую ответственность за судьбу отечества», – передает ТАСС слова Гунбы со ссылкой на его пресс-службу.

    Гунба отметил, что многовековая история России доказывает важность единства народов и сохранения духовных ценностей для величия государства. Он подчеркнул, что Россия сегодня укрепляет свой потенциал и выступает за справедливый многополярный миропорядок.

    Президент Абхазии также указал на особое значение абхазо-российских отношений, основанных на дружбе и союзническом взаимодействии, и выразил нацеленность на их дальнейшее развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.

    Российские космонавты с борта Международной космической станции направили поздравления соотечественникам.

    Во вторник Путин заявил о силе народов России благодаря культурному многообразию.

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    4 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с религиозными деятелями на Красной площади заявил, что традиционные ценности объединяют всех граждан страны.

    Встреча состоялась у подножия монумента Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас обратился к Путину со словами благодарности за сохранение в стране христианских ценностей, передает ТАСС.

    «Вам спасибо за такую последовательную линию по поддержанию как раз этих самых ценностей, которые нас объединяют», – ответил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

    Во вторник Владимир Путин назвал базовыми ценностями заботу о семье и Родине.

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    4 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Путин присвоил ранг полномочного посла директору департамента МИД Капырину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла директору департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Игорю Капырину.

    Президент Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла директору департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Игорю Капырину. Об этом говорится в указе главы государства, пишет ТАСС.

    Кроме того, такой же ранг присвоен послу России в Индонезии Сергею Толченову.

    Игорь Капырин родился в 1962 году. Работает в системе МИД с 1984 года после окончания МГИМО. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Владеет английским, португальским и французским языками.

    Сергей Толченов родился в 1965 году. На дипломатической службе с 1988 года после окончания МГИМО. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. Владеет вьетнамским, английским и французским языками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла главе дипмиссии на Маврикии Ираде Зейналовой. Ранее глава государства назначил Дмитрия Любинского заместителем главы МИД.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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