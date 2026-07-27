Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Путин: Россияне ответили внутренней сплоченностью на давление на страну
Ответом на исторические испытания и агрессивное внешнее давление стала внутренняя сплоченность многонационального народа, заявил президент России Владимир Путин.
Путин провел встречу с депутатами после завершения работы Госдумы восьмого созыва. В ходе мероприятия глава государства отметил консолидацию общества перед лицом современных вызовов, передает РИА «Новости».
«На исторические испытания, на внешнее агрессивное давление наш многонациональный народ ответил внутренней сплоченностью. Так было всегда. И сегодня происходит именно это», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на заключительном заседании восьмого созыва депутаты Госдумы пятикратно проскандировали патриотический лозунг.
Месяцем ранее на съезде партии «Единая Россия» глава государства сообщил о беспрецедентном давлении западных элит на страну.
Весной российский лидер назвал сплоченность общества главным условием для достижения успехов.