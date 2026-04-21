Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.2 комментария
Путин назвал единство российского народа залогом успеха побед
Президент России Владимир Путин назвал сплоченность народа и объединение усилий фронта и тыла главным условием для достижения успехов и будущих достижений страны.
Президент России Владимир Путин выступил на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», передает РИА «Новости». В ходе мероприятия глава государства подчеркнул значимость сплоченности общества.
«В этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас», – заявил российский лидер, говоря об объединении фронта и тыла, а также всего народа страны.
Премия «Служение» является главной муниципальной наградой в России. Она присуждается выдающимся представителям этой сферы, включая команды и отдельных специалистов. Награду получают те, кто внес особый вклад в развитие муниципальных образований и способствовал повышению качества жизни граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии вручения премии «Служение» президент России заявил о работе управленцев ради укрепления суверенитета государства.
Глава государства отметил мужество сотрудников муниципалитетов в новых регионах.
