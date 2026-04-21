Путин назвал единство российского народа залогом успеха побед

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», передает РИА «Новости». В ходе мероприятия глава государства подчеркнул значимость сплоченности общества.

«В этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас», – заявил российский лидер, говоря об объединении фронта и тыла, а также всего народа страны.

Премия «Служение» является главной муниципальной наградой в России. Она присуждается выдающимся представителям этой сферы, включая команды и отдельных специалистов. Награду получают те, кто внес особый вклад в развитие муниципальных образований и способствовал повышению качества жизни граждан.

Глава государства отметил мужество сотрудников муниципалитетов в новых регионах.

