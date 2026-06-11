Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
США продлили разрешение на операции по ядерной энергетике с банками России
США разрешили до 18 декабря транзакции с находящимися под санкциями банками России и НКЦ, касающиеся гражданской ядерной энергетики, сообщает Минфин.
Вашингтон выпустил генеральную лицензию, продлевающую возможность проведения расчетов в сфере мирного атома, передает ТАСС. Исключение из санкционного режима будет действовать до 18 декабря 2026 года.
В документе отмечается: «Все запрещенные указом президента США 14024 операции с участием одной или нескольких указанных далее организаций и связанные с гражданской ядерной энергетикой разрешены до 12:01 по времени Восточного побережья США 18 декабря 2026 года». Послабления затрагивают Банк России, НКЦ и свыше десяти крупных кредитных организаций, включая Сбербанк и ВТБ.
Представители министерства уточнили, что мера касается исключительно проектов, которые были запущены до 21 ноября 2024 года. Новая лицензия полностью заменяет предыдущую версию санкционного предписания.
В июне прошлого года американские власти продлили действие лицензии на финансовые операции с российскими банками в сфере ядерной энергетики.
В ноябре Вашингтон вывел из-под санкций проект строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии.
Ранее Министерство финансов США одобрило проведение транзакций с Газпромбанком для обеспечения энергетической безопасности Будапешта.