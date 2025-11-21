Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
США разрешили операции по АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием российских банков
Министерство финансов США разрешило проведение финансовых операций для строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием крупнейших банков России, включая Сбербанк и Газпромбанк, сообщило американское ведомство.
«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выпускает общую лицензию №132, «Разрешение на определённые операции, связанные с атомной электростанцией «Пакш 2», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В генеральной лицензии уточняется, что под действие разрешения попадают такие банки, как Сбербанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Альфабанк, Росбанк, «Зенит», Банк «Санкт-Петербург», а также Центральный банк. Также под действие лицензии попадает Национальный клиринговый центр.
Выданная минфином лицензия не содержит временных ограничений. Генеральная лицензия распространяется и на дочерние структуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты вывели проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии из-под санкций. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал это решение важным политическим сигналом от Вашингтона. Заливка первого бетона в фундамент второй очереди АЭС «Пакш» в Венгрии назначена на 5 февраля 2026 года, и после этой даты объект, как отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, будет считаться «строящейся атомной станцией» по критериям МАГАТЭ.