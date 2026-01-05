Швейцария заблокировала активы Мадуро и его окружения

США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы

Tекст: Катерина Туманова

«Мы все хотим видеть светлое будущее Венесуэлы, переход к демократии. Всё это замечательно, и мы все хотим этого. Но мы говорим о том, что произойдет в течение следующих двух, трёх недель, двух, трёх месяцев, и как это соотносится с национальными интересами Соединенных Штатов», – сказал Рубио телеканалу NBC News.

Он добавил, что Мадуро, когда еще возглавлял Венесуэлу, не сотрудничал с США для реализации заявленных ими целям по пресечению наркотрафика из Южной Америки.

«Вы не можете наводнить эту страну членами банд. Вы не можете наводнить эту страну наркотиками, которые поступают из Колумбии через Венесуэлу при содействии сотрудников ваших сил безопасности. Вы не можете превратить Венесуэлу в операционный центр для Ирана, России, «Хезболлы», Китая, кубинских разведчиков», – перечислил госсекретарь США.

Одной из целей своей атаки на Венесуэлу США называли возможность состояться американским инвестициям в нефтяную инфраструктуру Венесуэлы. По словам Рубио, Вашингтону не нужна венесуэльская нефть, нефти достаточно и в США, но цель администрации Трампа – ограничить инвестиции конкурентов, таких как Китай, Россия и Иран в нефтяную промышленность Венесуэлы.

«Чего мы не допустим, так это того, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы находилась под контролем противников США. Вы должны понять, зачем Китаю нужна их нефть? Зачем России нужна их нефть? Зачем Ирану нужна их нефть? Они даже не на этом континенте. Это Западное полушарие. Здесь мы живем, и мы не собираемся позволять Западному полушарию быть базой для действий противников, соперников и домогательств Соединенных Штатов», – подытожил госсекретарь Рубио.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.