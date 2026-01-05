Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.2 комментария
Швейцария заблокировала активы Мадуро и его окружения
Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.
Правительство Швейцарии приняло решение о немедленной заморозке всех активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов его ближайшего окружения, сообщает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении Федерального совета, опубликованном 5 января 2026 года.
В заявлении отмечается: «5 января 2026 года Федеральный совет принял решение с немедленным вступлением в силу заблокировать все активы Николаса Мадуро и других лиц из его окружения, находящиеся в Швейцарии». Решение касается всех средств и финансовых инструментов, которые могут быть связаны с венесуэльским лидером или его соратниками.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.