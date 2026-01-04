Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.23 комментария
CNN: Мадуро с женой доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan
В аккаунте Белого дома появилось видео, на котором видно, как президент Венесуэлы Николас Мадуро идет по коридору в сопровождении трех надсмотрщиков, до этого его с супругой доставили в Бруклин из аэропорта.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в центр содержания под стражей Metropolitan в Бруклине после того, как его доставили вертолетом на Манхэттен и сопроводили до места заключения в сопровождении кортежа автомобилей правоохранительных органов, подтвердило CNN полицейское управление Нью-Йорка.
Мадуро прошел оформление, у него сняли отпечатки пальцев в офисе Управления по борьбе с наркотиками на Манхэттене. На видео он в наручниках идет рядом с агентами Управление по борьбе с наркотиками (DEA), пытаясь говорить по-английски.
«Спокойной ночи», – говорит он, а затем уточняет у себя по-испански, верно ли эта фраза означает на английском «спокойной ночи».
Мадуро повторяет «спокойной ночи» присутствующим в комнате, прежде чем добавить «С новым годом», чуть более оживленным тоном.
Было замечено, что возле здания собралась толпа людей, многие из которых аплодировали и держали в руках венесуэльские флаги, а также большое количество сотрудников правоохранительных органов.
На следующей неделе Мадуро должны предъявить обвинения в торговле наркотиками и оружием в федеральном суде Манхэттена.
В бруклинском центре заключения Metropolitan содержались несколько ключевых фигурантов громких дел, таких как рэпер и шоумен Шон «Дидди» Комбс и Сэм Бэнкман-Фрид – миллионер и инвестор, основатель и генеральный директор криптовалютной биржи FTX.
Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп рассказал, что наблюдал за операцией в Венесуэле из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва призвала США освободить Мадуро. В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Даже на военной авиабазе Стюарт, куда прибыл самолет с Мадуро и его супругой, нашлись протестующие с плакатами.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом и сообщила о готовности страны защищать свои ресурсы. CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США.