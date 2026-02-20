Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.4 комментария
Драко Малфой неожиданно стал главным символом Нового года в Китае
В Китае антагонист Гарри Поттера Драко Малфой неожиданно превратился в символ праздника: иероглифы его имени означают «лошадь» и «счастье» в год Лошади.
Героев «Гарри Поттера» неожиданно переоткрыли в Китае, передает The New York Times.
Драко Малфой за последние недели всплывает в мемах*, на билбордах и в праздничном декоре, потому что его имя в китайской транскрипции «ма эр фу» включает иероглифы «лошадь» и «удача». В наступивший год Лошади, когда особенно ждут процветания и везения, этот фонетический каламбур идеально лег на ностальгию по фильмам, вышедшим в стране в период бурного роста кинопроката.
Онлайн-продавцы штампуют к празднику дешевые сувениры с образом Тома Фелтона, а госканал CCTV-6 в первый день лунного Нового года показал фильм «Гарри Поттер и философский камень».
Сам актер, сейчас играющий повзрослевшего Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в Нью-Йорке, выложил видео, где вешает на дверь гримерки новогодний плакат со своим лицом вверх ногами. «Он даже знал, что нужно повесить его вверх ногами», – восхитился пользователь китайской соцсети Weibo; так принято, потому что перевернутый иероглиф «фу» созвучен фразе «счастье прибыло».
В четверг Фелтон поделился еще одним снимком: он позирует на фоне традиционных парных новогодних надписей и другого «малфоевского» убранства. Однако подпись «Happy Chinese New Year» вывела дискуссию в политическую плоскость: пользователи из Тайваня, Вьетнама и других стран раскритиковали формулировку как исключающую их и настаивали на выражении «лунный Новый год». Один из комментаторов язвительно заметил, что так говорят только те, кто собирается поехать в Китай зарабатывать.
Другие участники спора подчеркивали, что каламбур с именем вообще работает лишь в материковом Китае, тогда как на Тайване Малфоя передают как «Ма фэнь», без иероглифа «удача».
Сама же вселенная «Поттера» давно укоренилась на втором по величине кинорынке мира: все восемь фильмов повторно вышли в китайский прокат в 2024 году. В пекинском парке Universal Studios уже действует зона по мотивам саги, а Warner Brothers планирует открыть в шанхайском парке аттракцион-тур по студии «Гарри Поттера» в 2027 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, символом 2026 года станет Огненная Лошадь энергичного красного цвета.
Красная плюшевая лошадка с перевернутым ртом из-за производственного брака стала настоящим хитом продаж в Китае.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила традицию жителей КНР поздравлять друг друга изображением картины «Купание красного коня».
