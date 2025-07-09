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ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Саратовской области
ФСБ предотвратила подрыв моста в Саратовской области, злоумышленник ликвидирован
В Саратовской области был ликвидирован мужчина, который пытался изъять из тайника взрывное устройство для подрыва железнодорожного моста и оказал вооруженное сопротивление.
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку осуществления теракта на территории Саратовской области, сообщает ТАСС. По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина, готовивший подрыв железнодорожного моста, был уничтожен при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство.
«На территории Саратовской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации», – заявили в ФСБ. Спецслужба отмечает, что злоумышленник оказал вооруженное сопротивление при задержании, после чего был ликвидирован ответным огнем.
ФСБ также установила, что уничтоженный гражданин России поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения теракта уехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Подробности о личности мужчины и о том, где именно планировался теракт, не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали девушку – агента Киева, попытавшуюся устроить взрыв в Петербурге.
В Крыму силовики ранее задержали мужчину за призывы уничтожить Крымский мост.
До этого на территории Запорожской области ФСБ предотвратила теракт, ликвидировав завербованного агентами ГУР гражданина Украины, который готовил самодельное взрывное устройство.