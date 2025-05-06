В Крыму задержали мужчину за призывы уничтожить Крымский мост

Жителю Крыма предъявили обвинение за призывы взорвать Крымский мост

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», сотрудники ФСБ в Крыму задержали 52-летнего безработного местного жителя за размещение в украинских Telegram-чатах призывов к уничтожению Крымского моста. По данным ведомства, мужчина активно участвовал в сообществах, публикующих антироссийские, русофобские материалы и сообщения, направленные на дискредитацию российских Вооруженных сил.

В одном из таких чатов задержанный опубликовал комментарии, в которых содержались прямые призывы к совершению теракта против Крымского моста. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По этой статье задержанному грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Симферополя, который передавал СБУ сведения о военных объектах Крыма через иностранный мессенджер.

В Симферополе возбудили уголовное дело против местной жительницы за призывы в украинском чате искоренять русский язык и русских.

Также ФСБ в Крыму задержала гражданина Молдавии, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт на водонасосной станции в Керчи.