Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
В Крыму задержали мужчину за призывы уничтожить Крымский мост
Жителю Крыма предъявили обвинение за призывы взорвать Крымский мост
Житель Советского в Крыму оказался под арестом на два месяца после публикации в Telegram призывов к уничтожению моста через Керченский пролив.
Как передает РИА «Новости», сотрудники ФСБ в Крыму задержали 52-летнего безработного местного жителя за размещение в украинских Telegram-чатах призывов к уничтожению Крымского моста. По данным ведомства, мужчина активно участвовал в сообществах, публикующих антироссийские, русофобские материалы и сообщения, направленные на дискредитацию российских Вооруженных сил.
В одном из таких чатов задержанный опубликовал комментарии, в которых содержались прямые призывы к совершению теракта против Крымского моста. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По этой статье задержанному грозит наказание до семи лет лишения свободы.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Симферополя, который передавал СБУ сведения о военных объектах Крыма через иностранный мессенджер.
В Симферополе возбудили уголовное дело против местной жительницы за призывы в украинском чате искоренять русский язык и русских.
Также ФСБ в Крыму задержала гражданина Молдавии, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт на водонасосной станции в Керчи.