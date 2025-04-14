ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии за подготовку теракта

ФСБ задержала в Крыму молдаванина с самодельной бомбой для теракта на насосной станции

Tекст: Мария Иванова

ФСБ задержала в Крыму 32-летнего гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который сотрудничал с украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

В ходе задержания он предоставил информацию о тайнике, где было изъято самодельное взрывное устройство. Устройство, состоящее из 400 граммов Semtex10 и электродетонатора, предназначалось для подрыва водонасосной станции в Керчи.

В ФСБ отметили, что задержанный является уроженцем села Чишмикиой и ранее был судим за кражу на территории Украины. В апреле 2024 года он самостоятельно вышел на контакт с украинскими спецслужбами через интернет и передавал им информацию о военных объектах в Крыму.

Курдоглу признал свою вину и сотрудничает со следствием. По его делу возбуждено уголовное производство по статьям, связанным с подготовкой теракта и незаконным хранением взрывчатых веществ. Следствие ведется УФСБ по Крыму и Севастополю.

В ФСБ подчеркивают, что задержание стало результатом мероприятий по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсиям на территории полуострова.

Ранее в понедельник ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который доставил в Россию мощные взрывные устройства, действуя по заданию украинской военной разведки

В Крыму был задержан 18-летний житель, связанный с неонацистской террористической группировкой, который планировал поджечь мечеть в Симферополе. В Крыму также задержали 28-летнюю жительницу Джанкойского района по подозрению в госизмене.